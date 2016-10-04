欧洲个股：德银股价反弹收涨1.5%，因客户及业界对手同表支持

路透法兰克福10月4日 - 德意志银行 周二股价反弹，因其主要客户甚至业界对手均同声表示支持德银。上周有关该行未来命运的忧心把德银股价挫至纪录低点。

德意志银行联席执行长克莱恩和财务主管Marcus Schenck正前往美国和客户及员工见面，并且将参加国际货币基金组织(IMF)年会。根据一位与德银关系密切的消息人士说，克莱恩应会把握机会和监管层会面讨论德银的官司。

德银在法兰克福上市股票周二收涨1.5%。德国媒体Platow Brief报导称该行希望能在10月底之前以40-50亿美元达成和解之后，德银在美国挂牌的股票大涨。

包括来自巴斯夫(BASF) 、戴姆勒 、德国意昂集团(E.ON) 、RWE 和西门子 的德国企业界领袖，均在德国媒体一起表态支持德银。

此外，摩根大通 首席执行官迪蒙(Jamie Dimon)周一稍晚时表示，他认为德银可以解决问题。

Ruland Research分析师Heino Ruland称，迪蒙的言论虽令市场稍感宽心，但这也显示出他对这个事件可能在金融业延烧的忧心。