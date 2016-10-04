美国个股：谷歌公布新款Pixel手机等硬件，叫阵苹果亚马逊

路透旧金山10月4日 - Alphabet 旗下谷歌周二公布新款“Pixel”智能手机以及一款虚拟现实头戴设备，向消费电子领域又迈进一步，在逾4,000亿美元的全球智能手机市场上，挑战苹果 iPhone这样的高端产品。

除这款售价649美元的Pixel手机外，谷歌一连串的新品发布还包括新款Wi-Fi路由器以及Google Home语音助手等，明确显示要与苹果、亚马逊 甚至搭载其安卓(Android)操作系统的手机厂家直接开展竞争，打造一个将设备与服务集成一体的完整体系。

新推出的虚拟现实头戴设备则是同Facebook 的Oculus展开竞争，Google Home将提供一款数字(数位)助手，可以对语音命令作出响应，从而将各种产品联系起来，与用户建立更为紧密的关系。

新推出设备的涉足范围足以说明，谷歌正在转而对自身产品加强控制。在此之前数年，该公司的做法是将软件(软体)交给移动设备厂商，这使得安卓系统成为全球智能手机中使用最普遍的系统。

谷歌表示，Pixel手机在美国的唯一合作方为威瑞森通讯(Verizon Communications) 。由此令人联想到苹果最初推出iPhone时与AT&T 的协议，该协议让苹果对手机的外观以及如何运作获得了前所未有的控制权。

Alphabet股价当日收高0.3%，威瑞森通讯下跌1.2%。(完)