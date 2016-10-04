日本个股：损保控股拟以约65亿美元收购Endurance Specialty--消息

路透东京10月5日 - 熟知内情人士称，日本保险商--损保控股(Sompo Holdings) 可能于周三宣布，将以约65亿美元买下美国意外险公司Endurance Specialty Holdings 。

损保周三称，正考虑Endurance的收购案，但还没做出任何决定。Endurance Specialty曾表示正与损保就“可能的战略交易”进行谈判。

Endurance Specialty通过在百慕达、美国和英国运营的子公司，专注于承接个人及商业地产专业险，以及意外险和再保险。其市值约有60亿美元。

根据日经报导，损保将买下Endurance的所有发行在外股份，但非通过要约收购，这在百慕达属于合法举动。

Endurance Specialty股价周二于纽约证券交易所(NYSE)收高35.24%，报87.85美元，盘后交易中上涨不到1%。

损保控股周三在东京暂停交易。(完)