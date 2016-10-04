日本个股：损保控股拟以约65亿美元收购Endurance Specialty--消息

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透东京10月5日 - 熟知内情人士称，日本保险商--损保控股(Sompo Holdings) 可能于周三宣布，将以约65亿美元买下美国意外险公司Endurance Specialty Holdings 。
损保周三称，正考虑Endurance的收购案，但还没做出任何决定。Endurance Specialty曾表示正与损保就“可能的战略交易”进行谈判。
Endurance Specialty通过在百慕达、美国和英国运营的子公司，专注于承接个人及商业地产专业险，以及意外险和再保险。其市值约有60亿美元。
根据日经报导，损保将买下Endurance的所有发行在外股份，但非通过要约收购，这在百慕达属于合法举动。
Endurance Specialty股价周二于纽约证券交易所(NYSE)收高35.24%，报87.85美元，盘后交易中上涨不到1%。
损保控股周三在东京暂停交易。(完)
(编译 张若琪 审校 徐文焰)
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路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。