企业并购：日本朝日集团控股将竞购SABMiller东欧五国啤酒业务-日经

路透10月4日 - 日经新闻报导指出，日本朝日集团控股打算以逾5,000亿日圆(48.7亿美元)收购SABMiller Plc 在东欧五国的啤酒业务。

日经报导指出，在百威英博(Anheuser-Busch InBev) 下周取得SABMiller之后，旗下捷克、波兰、匈牙利、斯洛伐克及罗马尼亚的事业将会公开标售。

朝日集团控股社长小路明善于5月向路透表示，该公司不会竞购SABMiller出售的东欧资产 ；SABMiller出售资产是对反垄断监管机构做出让步。

目前无法立即举得朝日集团控股的评论，而在常规工作时间以外无法联系上SABMiller。

朝日集团控股已经同意以25.5亿欧元(28.4亿美元)收购SABMiller旗下的意大利事业Peroni。(完)