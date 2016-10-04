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亚洲 | 2016年 10月 5日 星期三 07:53 BJT

金砖国家：10月4日股汇市收盘纵览

路透10月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月4日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.44%，报915.61点。

中国股市：休市

中国汇市：休市

香港股市：温和收高，受消费必需品类股和中国恒大提振

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巴西股市：走势震荡，指标股指Bovespa指数 收盘下跌0.21%，报59,339.228点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.2538/51，上日收报3.2044/57。

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南非股市：追随欧洲股市上涨。指标Top-40指数 收盘上涨0.81%，报45,473.03点；大盘综合指数 收盘上涨0.74%，报52,040.85点。

南非汇市：兰特兑美元走软，因美元普涨

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印度股市：连续第三个交易日上扬，新设立的货币政策委员会初试啼声，意外宣布降息 ，带动银行股领涨。BSE指数 收盘上涨0.32%，报28,334.55点；NSE指数 收盘上涨0.36%，报8,769.15点。

印度汇市：卢比兑美元 收报66.46/66.47，上日收报66.585/66.595。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌0.38%，报1,000.84点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘近持平，报519.84点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.6%，报62.665；卢布兑欧元 贬值0.71%，报70.265。(完) (编译 张若琪 审校 徐文焰)

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