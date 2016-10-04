金砖国家：10月4日股汇市收盘纵览

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透10月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月4日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.44%，报915.61点。
中国股市：休市
中国汇市：休市
香港股市：温和收高，受消费必需品类股和中国恒大提振
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巴西股市：走势震荡，指标股指Bovespa指数 收盘下跌0.21%，报59,339.228点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.2538/51，上日收报3.2044/57。
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南非股市：追随欧洲股市上涨。指标Top-40指数 收盘上涨0.81%，报45,473.03点；大盘综合指数 收盘上涨0.74%，报52,040.85点。
南非汇市：兰特兑美元走软，因美元普涨
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印度股市：连续第三个交易日上扬，新设立的货币政策委员会初试啼声，意外宣布降息 ，带动银行股领涨。BSE指数 收盘上涨0.32%，报28,334.55点；NSE指数 收盘上涨0.36%，报8,769.15点。
印度汇市：卢比兑美元 收报66.46/66.47，上日收报66.585/66.595。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌0.38%，报1,000.84点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘近持平，报519.84点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.6%，报62.665；卢布兑欧元 贬值0.71%，报70.265。(完) (编译 张若琪 审校 徐文焰)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。