英国经济：9月商店物价跌势放缓，但食品价格跌幅刷新纪录--BRC

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透伦敦10月5日 - 英国9月商店物价下滑程度较8月放缓，但食品价格跌幅刷新纪录；然而在英镑自6月退欧公投后大跌的背景下，几乎没有出现物价上涨的迹象。
英国零售业联盟(BRC)表示，9月整体商店物价同比下滑1.8%，8月时为下滑2.0%。
9月食品价格较上年同期下降1.3%，为这项调查近10年前开始以来最大跌幅，尽管全球商品价格创下自2011年9月来最大涨幅。
“激烈竞争是导致价格低迷的主因，”BRC表示，“尽管全球食品价格上升且汇率贬值，但仍没有太多迹象显示商店价格接近通胀区域。”
但随着英镑兑美元周二触及31年低点，延续退欧公投后的跌势，BRC预期物价将很快开始回升。
“过不了多久，这几年我们所见到商店物价小幅下滑的情况将不复存在，我们预期到年关前后，商店物价跌幅将更加趋近于零，”BRC表示。
英国8月消费者物价指数(CPI)同比增长0.6%，许多分析师预期该数据明年将超过2%通胀目标，令消费者支出承压。(完) (编译 陈宗琦；审校 徐文焰)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>