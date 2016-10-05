英国经济：9月商店物价跌势放缓，但食品价格跌幅刷新纪录--BRC

路透伦敦10月5日 - 英国9月商店物价下滑程度较8月放缓，但食品价格跌幅刷新纪录；然而在英镑自6月退欧公投后大跌的背景下，几乎没有出现物价上涨的迹象。

英国零售业联盟(BRC)表示，9月整体商店物价同比下滑1.8%，8月时为下滑2.0%。

9月食品价格较上年同期下降1.3%，为这项调查近10年前开始以来最大跌幅，尽管全球商品价格创下自2011年9月来最大涨幅。

“激烈竞争是导致价格低迷的主因，”BRC表示，“尽管全球食品价格上升且汇率贬值，但仍没有太多迹象显示商店价格接近通胀区域。”

但随着英镑兑美元周二触及31年低点，延续退欧公投后的跌势，BRC预期物价将很快开始回升。

“过不了多久，这几年我们所见到商店物价小幅下滑的情况将不复存在，我们预期到年关前后，商店物价跌幅将更加趋近于零，”BRC表示。