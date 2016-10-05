《香港报摘》--经济日报10月5日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
**头版头条**
--英国首相文翠珊定下脱欧时间表，有指她拒在谈判优先保障金融业，且不寻求过渡协议，市场忧虑“硬脱欧”，连同美元向好，英镑再创31年低。
**其他**
--长和 财务董事兼副董事总经理陆法兰透露，邮储银行 是具潜质及长綫的投资，长和早于去年决定投资。
--险资成为北水的后备大军，目前仍在整装待发，券商大和估计，险资可每年为港股带来290亿元人民币净流入。
--市场盛传腾讯 正计划招揽前微软执行副总裁陆奇加盟，负责人工智能（AI）及地图等业务，担任联席总裁。本报曾向腾讯查询，惟至截稿前未获回应。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 杨淑祯)
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路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。