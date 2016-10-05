《香港报摘》--经济日报10月5日

**头版头条**

--英国首相文翠珊定下脱欧时间表，有指她拒在谈判优先保障金融业，且不寻求过渡协议，市场忧虑“硬脱欧”，连同美元向好，英镑再创31年低。

**其他**

--长和 财务董事兼副董事总经理陆法兰透露，邮储银行 是具潜质及长綫的投资，长和早于去年决定投资。

--险资成为北水的后备大军，目前仍在整装待发，券商大和估计，险资可每年为港股带来290亿元人民币净流入。

--市场盛传腾讯 正计划招揽前微软执行副总裁陆奇加盟，负责人工智能（AI）及地图等业务，担任联席总裁。本报曾向腾讯查询，惟至截稿前未获回应。（完）

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