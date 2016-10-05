《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月5日

*工商时报：

--景气回温，企业资金需求也跟着带动回暖。金管会银行局指出，截至2016年8月底止，全体银行放款较前月新增1,929亿台币，创下近一年新高水准，银行局分析，8月银行新增放款创下今年高峰，主要是企业周转金增加了1,500亿、购置不动产的新增放款则增加300亿，代表景气回温下，企业资金需求自然也跟着增加。

-- 国泰人寿一口气标下高铁局三笔土地，以31.2亿台币拿到位于高铁桃园站二笔、新竹站一笔土地，共约3,222坪，加上先前桃园产专区、台中乌日站地上权及一笔土地，国寿已抢下高铁沿线逾8.2万坪土地。

--财政部邀集22县市政府检讨房屋税制度，会中达成三大共识，包括评定房屋标准价格维持三年不变，耐用年数与折旧率应配合房屋标准价格调高予以合理化，及落实房屋免税额依现行规定于重行评定标准价格时按增减程度调整，最快年底前就可完成相关制度核定作业。

*经济日报：

--针对台化 关厂争议，行政院长林全昨在立法院表示，此牵涉环保与就业的问题，两者要兼顾，环保必须符合应有标准，逐渐减少运转，有一部分可以同意在符合环保标准下运转，台化员工要维持不要减少，中央将再进行协调，让双方达成共识。

--在蔡英文总统一声令下，民进党立委誓言要在卫环委员会初审通过攸关一例一休的〞劳动基准法〞修正草案。朝野党团昨晚都已紧急动员，连夜抢占不同会议室因应突发状况，并夜宿立法院，蓝绿为修法熬夜开战。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。