《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月5日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
*工商时报：
--景气回温，企业资金需求也跟着带动回暖。金管会银行局指出，截至2016年8月底止，全体银行放款较前月新增1,929亿台币，创下近一年新高水准，银行局分析，8月银行新增放款创下今年高峰，主要是企业周转金增加了1,500亿、购置不动产的新增放款则增加300亿，代表景气回温下，企业资金需求自然也跟着增加。
-- 国泰人寿一口气标下高铁局三笔土地，以31.2亿台币拿到位于高铁桃园站二笔、新竹站一笔土地，共约3,222坪，加上先前桃园产专区、台中乌日站地上权及一笔土地，国寿已抢下高铁沿线逾8.2万坪土地。
--财政部邀集22县市政府检讨房屋税制度，会中达成三大共识，包括评定房屋标准价格维持三年不变，耐用年数与折旧率应配合房屋标准价格调高予以合理化，及落实房屋免税额依现行规定于重行评定标准价格时按增减程度调整，最快年底前就可完成相关制度核定作业。
*经济日报：
--针对台化 关厂争议，行政院长林全昨在立法院表示，此牵涉环保与就业的问题，两者要兼顾，环保必须符合应有标准，逐渐减少运转，有一部分可以同意在符合环保标准下运转，台化员工要维持不要减少，中央将再进行协调，让双方达成共识。
--在蔡英文总统一声令下，民进党立委誓言要在卫环委员会初审通过攸关一例一休的〞劳动基准法〞修正草案。朝野党团昨晚都已紧急动员，连夜抢占不同会议室因应突发状况，并夜宿立法院，蓝绿为修法熬夜开战。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。