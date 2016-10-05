更新版 1-韩国数据：9月CPI同比增幅高于预期，且创七个月高位

韩国国会议员周二批评央行在过去两年内五次降息，导致家庭债务猛增。

9月CPI较前月上升0.6%，升幅也高于路透调查预估的0.2%，8月升幅为0.1%。

尽管面临反腐败法等不确定性，但决策者仍谨慎地表示，消费复苏仍在持续。该法规严禁教师、公务员和记者接受超过规定限额的宴请和礼品。

9月剔除波动较大的食品和能源价格的核心通胀率也上升，核心CPI同比上升1.3%，升幅高于8月的1.1%，但低于7月。

周三的数据显示，9月服务价格同比上升1.9%，为连续第三个月位于这一水平。