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亚洲 | 2016年 10月 5日 星期三 08:51 BJT

更新版 1-韩国数据：9月CPI同比增幅高于预期，且创七个月高位

韩国国会议员周二批评央行在过去两年内五次降息，导致家庭债务猛增。

9月CPI较前月上升0.6%，升幅也高于路透调查预估的0.2%，8月升幅为0.1%。

尽管面临反腐败法等不确定性，但决策者仍谨慎地表示，消费复苏仍在持续。该法规严禁教师、公务员和记者接受超过规定限额的宴请和礼品。

9月剔除波动较大的食品和能源价格的核心通胀率也上升，核心CPI同比上升1.3%，升幅高于8月的1.1%，但低于7月。

周三的数据显示，9月服务价格同比上升1.9%，为连续第三个月位于这一水平。

由于夏季异常炎热的天气影响农作物，9月生鲜食品价格同比大涨20.5%，对CPI升幅的影响很大。生鲜食品在CPI中占有4.07%的权重。(完) (编译 戴素萍/汪红英；审校 龚芳/徐文焰)

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