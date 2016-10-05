更新版 1-韩国数据：9月CPI同比增幅高于预期，且创七个月高位

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
韩国国会议员周二批评央行在过去两年内五次降息，导致家庭债务猛增。
9月CPI较前月上升0.6%，升幅也高于路透调查预估的0.2%，8月升幅为0.1%。
尽管面临反腐败法等不确定性，但决策者仍谨慎地表示，消费复苏仍在持续。该法规严禁教师、公务员和记者接受超过规定限额的宴请和礼品。
9月剔除波动较大的食品和能源价格的核心通胀率也上升，核心CPI同比上升1.3%，升幅高于8月的1.1%，但低于7月。
周三的数据显示，9月服务价格同比上升1.9%，为连续第三个月位于这一水平。
由于夏季异常炎热的天气影响农作物，9月生鲜食品价格同比大涨20.5%，对CPI升幅的影响很大。生鲜食品在CPI中占有4.07%的权重。(完) (编译 戴素萍/汪红英；审校 龚芳/徐文焰)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。