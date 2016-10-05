《香港报摘》--信报10月5日

**头版头条**

--二手楼价由半年前低位火速回升，近期蓝筹屋苑频现高价成交，天水围嘉湖山庄亦告破顶。

**其他**

--由私募基金TPG Capital与MBK Partners组成的财团成功击败数码通 及香港宽频 等本地电讯公司，出价95亿港元投得九仓 旗下香港最大商用电讯服务供应商九仓电讯，是继香港电讯 2014年收购CSL后最大宗香港电讯业并购个案，同时亦是2012年CVC Capital收购香港宽频后，再有私募基金染指本地电讯业务。

--全国政协副主席董建华牵头成立的团结香港基金发表第二份土地房屋政策研究报告，建议放宽启德及将军澳新发展区密度以及于大屿山拓轻轨连系东涌机场等多管齐下增加土地供应。

--根据Dealogic数据显示，今年首9个月全球人民币计价的债券发行规模按年增长39%，达6,190亿美元，创纪录高点，主要受熊猫债等境内人民币债券带动，境外点心债首9个月发行量则只有72亿美元，为2010年以来6年最低水平。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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