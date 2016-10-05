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亚洲 | 2016年 10月 5日 星期三 08:40 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆走高，因美联储升息预期再起且美日利差扩大

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    * 美联储升息预期再起，美国和日本利差扩大
    * 推动美元/日圆近来走升，目前交投区间可能上移
    * 日本投资者有新的买兴，海外市场人士的日圆多仓也被平仓
    * 美债收益率仍走升，10年券报1.674%，两年券报0.820%
    * 日债10年期收益率报负0.067%，两年券报负0.277%
    * 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯表示，相比于下次升息时点，
更关切未来要走的道路 
    (完)
    
      
      
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 (编译 戴素萍 审校 徐文焰)

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