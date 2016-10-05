国际油市：油价上涨，因报告显示美国原油库存下滑

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
美国能源资料协会(EIA)周三将公布官方石油库存数据，不过路透调查中分析师认为EIA的数据料显示，9月30日止当周的原油库存增加约260万桶。
国际市场上，布兰特原油期货 报每桶51.29美元，上涨0.42美元或0.8%。
纽约咨询公司PIRA创始人暨执行董事长Gary Ross认为，石油输出国组织(OPEC)的减产协议计划可能只会让油价微涨。
ING银行也警告称，在就细节问题达成一致前，不要对OPEC减产过多解读。
“那还只是一个计划，并没有达成最终一致，”该行补充说，即便小幅减产也面临阻力，因为伊朗、尼日利亚和利比亚要求特别对待，这意味着委内瑞拉和沙特等成员国要消化更多的减产影响。
这家银行还预测，“过去四个月中，油价一直在大约53.20美元的水平阻力位下方整理...未来几周到几个月有可能上涨，不过涨幅有限。”(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧/郑茵 审校 龚芳/张若琪)
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