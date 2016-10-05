香港个股：九仓宣布95亿港元出售电讯业务予TPG-MBK财团，获利74亿港元

路透香港10月5日 - 香港大型综合企业--九龙仓集团 宣布，同意以95亿港元出售本地电讯业务予私募基金TPG以及MBK合组的财团，预计带来收益约74亿港元。

据周二晚间公告，九仓子公司Wharf Communications与买方订立协议，出售九仓电讯全部股权予买方，总价款为现金95亿港元，乃基于九仓电讯于2016年6月30日的资产净值约21亿港元厘定。

因此，是次交易将为九仓带来的应占收益约74亿港元，对九仓控股股东会德丰 带来的应占收益则为45亿港元。

而九仓电讯截至2015年底止年度除税后盈利为3.01亿港元，按年下降4%。该公司主要业务为提供通讯及电讯服务予香港的商业及住宅用户。

买方由两大私募基金MBK Partners Fund III, L.P及TPG平均实益拥有的特殊目的公司，并为九仓的独立第三方。

是次交易是继香港电讯 2014年完成收购CSL后最大宗本地电讯业并购个案。据路透此前报导，除了TPG-MBK财团之外，本地电讯商数码通 、香港宽频 亦有份竞标九仓电讯。

九仓及会德丰由香港富商吴光正及家族拥有，旗下上市公司还包括经营有线电视的有线宽频 。

九仓表示，该公司在二十多年前开展通讯、媒体及娱乐业务，市场至今已经历巨大转变，而转变步伐亦更趋急剧，去年，经由Wharf Communications营运的通讯、媒体及娱乐分部占九仓收入9%及占营业盈利1%，本次出售协议是在将为会德丰及九仓的股东创造最大价值为目标下予以订立。

公司并称，该项出售所得款项将为集团日后业务发展及投资机会提供额外现金流。

九仓周二收报57.35港元，过去一个月累计涨近5%。（完）

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