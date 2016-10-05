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亚洲 | 2016年 10月 5日 星期三 08:52 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元在澳洲零售销售数据出炉后一度上涨

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* 澳元/美元升至0.7620，此前澳洲公布优于预期的零售销售

* 8月经季调零售销售较前月增长0.4%。路透调查预估为增长0.2%

* 澳元/美元稍早跌至0.7606，但在0.7600之前的买盘带来支撑

* 阻力位在10日移动均线0.7647 (完)

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