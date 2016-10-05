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亚洲 | 2016年 10月 5日 星期三 09:01 BJT

台湾个股：兆丰金前董事长蔡友才被声押禁见，因违反银行法等

路透台北10月5日 - 台北地检署周三表示，兆丰金控 前董事长蔡友才今日凌晨被声押禁见，主要因违反银行法、证券交易法和伪造文书。

台北地检署襄阅检察官张介钦向路透表示，此案仍将继续侦办，地检署下一步时程尚未能确定。兆丰金前主任秘书王起梆也因违反同样的罪名遭到调查而被收押禁见。

兆丰金旗下兆丰银行纽约分行8月时遭美方重罚1.8亿美元。董事长张兆顺上周曾指出，因美方在法遵的标准要求非常高，未来法遵成本将会提高，但不会关闭兆丰纽约分行，惟将检视”高风险”地区的分行，视情况裁并或关闭。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

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