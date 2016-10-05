台湾个股：兆丰金前董事长蔡友才被声押禁见，因违反银行法等

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透台北10月5日 - 台北地检署周三表示，兆丰金控 前董事长蔡友才今日凌晨被声押禁见，主要因违反银行法、证券交易法和伪造文书。
台北地检署襄阅检察官张介钦向路透表示，此案仍将继续侦办，地检署下一步时程尚未能确定。兆丰金前主任秘书王起梆也因违反同样的罪名遭到调查而被收押禁见。
兆丰金旗下兆丰银行纽约分行8月时遭美方重罚1.8亿美元。董事长张兆顺上周曾指出，因美方在法遵的标准要求非常高，未来法遵成本将会提高，但不会关闭兆丰纽约分行，惟将检视”高风险”地区的分行，视情况裁并或关闭。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。