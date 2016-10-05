重发-《全球汇市》美元徘徊在两个月高位附近，英镑续贬

(重发以调整段落顺序) * 美元上涨，因美联储官员发表强硬谈话和美债收益率走升 * 英镑仍处于守势，刷新31年低位 * 欧元持稳，此前因欧洲央行政策调整报导而大涨 路透东京10月5日 - 美元指数周三徘徊于两个月高位附近，受美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员强硬 谈话和美债收益率急升所拉抬。 英镑刷新31年低位，因对英国脱欧作法恐将对经济造成重大后果的担忧挥之不去。 美元指数 报96.116，距8月9日以来的最高位96.442仅一步之遥。 美元周初在利好的美国制造业调查报告带动下反弹，如今已经站稳脚跟。 美国里奇蒙联储总裁拉克尔的言论令美元进一步受到提振。拉克尔周二表示，存在强有力的加息理由，称 借款成本或需要大幅提高以控制通胀率。 美元兑日圆 跌0.2%至102.705，隔夜曾升至三周高点102.965，为连续第六日兑日圆上涨。 “美元应会延续出色表现，但连涨六日后，交易员应该小心，在周五非农就业报告公布前，美元/日圆有 可能修正，”BK资产管理公司外汇策略主管Kathy Lien说。 Lien并补充说，若跌至102.50日圆，交易员就有机会在非农就业报告公布前重建美元多仓。 美元强势部分缘于其兑英镑上涨。英镑/美元在上日下挫约0.9%，并触及1985年6月来最低1.2720美元。 许多市场人士担心，英国政府的立场暗示英国会“硬性脱欧”，即英国将彻底退出欧盟单一市场，以换取 对移民的控制，此举将促使银行迁出伦敦。 欧元 持平于1.1209美元，继上日大幅震荡后获得喘息。 欧元周二跌至1.1138低点，随后回升至1.1239高点，欧元区公债收益率也回升，之前有报导称，欧洲央行 计划逐步减少购债。 彭博周二稍早援引未具名消息人士报导称，欧洲央行可能会将每月800亿欧元(900亿美元)的购债规模逐步 减小直至停止，从而结束量化宽松计划。 但欧洲央行新闻媒体官员周二在推特上发文回应彭博新闻称，央行的决策部门并没有讨论过降低每月购债 的速度。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1210 1.1202 +0.07 +3.22 1.0860 美元/日圆 102.75 102.88 -0.13 -14.59 120.30 欧元/日圆 115.19 115.23 -0.03 -11.71 130.47 美元/瑞郎 0.9781 0.9783 -0.02 -2.37 1.0018 英镑/美元 1.2727 1.2726 +0.01 -13.64 1.4738 美元/加元 1.3190 1.3191 -0.01 -4.69 1.3839 美元/离岸人民币 6.6919 6.6934 -0.02 +1.89 6.5680 澳元/美元 0.7620 0.7619 +0.01 +4.74 0.7275 新西兰元/美元 0.7183 0.7208 -0.35 +5.25 0.6825 澳元/日圆 78.320 78.390 -0.09 -10.61 87.620 新西兰元/日圆 73.840 74.180 -0.46 -9.93 81.980 英镑/日圆 130.78 130.91 -0.10 -26.20 177.22 澳元/新西兰元 1.0605 1.0561 +0.42 -0.55 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 戴素萍/侯雪苹/郑茵/汪红英；审校 徐文焰/李爽/龚芳/张若琪)