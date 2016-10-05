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亚洲 | 2016年 10月 5日 星期三 09:12 BJT

重发-《全球汇市》美元徘徊在两个月高位附近，英镑续贬

(重发以调整段落顺序)
    * 美元上涨，因美联储官员发表强硬谈话和美债收益率走升
    * 英镑仍处于守势，刷新31年低位
    * 欧元持稳，此前因欧洲央行政策调整报导而大涨

    路透东京10月5日 - 美元指数周三徘徊于两个月高位附近，受美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员强硬
谈话和美债收益率急升所拉抬。
    
    英镑刷新31年低位，因对英国脱欧作法恐将对经济造成重大后果的担忧挥之不去。

    美元指数 报96.116，距8月9日以来的最高位96.442仅一步之遥。
    
    美元周初在利好的美国制造业调查报告带动下反弹，如今已经站稳脚跟。
    
    美国里奇蒙联储总裁拉克尔的言论令美元进一步受到提振。拉克尔周二表示，存在强有力的加息理由，称
借款成本或需要大幅提高以控制通胀率。 
    
    美元兑日圆 跌0.2%至102.705，隔夜曾升至三周高点102.965，为连续第六日兑日圆上涨。

    “美元应会延续出色表现，但连涨六日后，交易员应该小心，在周五非农就业报告公布前，美元/日圆有
可能修正，”BK资产管理公司外汇策略主管Kathy Lien说。
    
    Lien并补充说，若跌至102.50日圆，交易员就有机会在非农就业报告公布前重建美元多仓。
    
    美元强势部分缘于其兑英镑上涨。英镑/美元在上日下挫约0.9%，并触及1985年6月来最低1.2720美元。
    
    许多市场人士担心，英国政府的立场暗示英国会“硬性脱欧”，即英国将彻底退出欧盟单一市场，以换取
对移民的控制，此举将促使银行迁出伦敦。
    
    欧元 持平于1.1209美元，继上日大幅震荡后获得喘息。
    
    欧元周二跌至1.1138低点，随后回升至1.1239高点，欧元区公债收益率也回升，之前有报导称，欧洲央行
计划逐步减少购债。
    
    彭博周二稍早援引未具名消息人士报导称，欧洲央行可能会将每月800亿欧元(900亿美元)的购债规模逐步
减小直至停止，从而结束量化宽松计划。
    
    但欧洲央行新闻媒体官员周二在推特上发文回应彭博新闻称，央行的决策部门并没有讨论过降低每月购债
的速度。 
    
                                          纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    欧元/美元            1.1210  1.1202  +0.07  +3.22  1.0860
    美元/日圆            102.75  102.88  -0.13 -14.59  120.30
    欧元/日圆         115.19  115.23  -0.03 -11.71  130.47
    美元/瑞郎            0.9781  0.9783  -0.02  -2.37  1.0018
    英镑/美元            1.2727  1.2726  +0.01 -13.64  1.4738
    美元/加元            1.3190  1.3191  -0.01  -4.69  1.3839
    美元/离岸人民币      6.6919  6.6934  -0.02  +1.89  6.5680
    澳元/美元            0.7620  0.7619  +0.01  +4.74  0.7275
    新西兰元/美元        0.7183  0.7208  -0.35  +5.25  0.6825
    澳元/日圆         78.320  78.390  -0.09 -10.61  87.620
    新西兰元/日圆     73.840  74.180  -0.46  -9.93  81.980
    英镑/日圆         130.78  130.91  -0.10 -26.20  177.22
    澳元/新西兰元     1.0605  1.0561  +0.42  -0.55  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 戴素萍/侯雪苹/郑茵/汪红英；审校 徐文焰/李爽/龚芳/张若琪)

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