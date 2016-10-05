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亚洲 | 2016年 10月 5日 星期三 09:14 BJT

金属期市：伦铜几无变动，中国适逢假期压制市场活动

国际货币基金组织(IMF)周二维持全球经济增长疲弱的预测，并警告经济更加迟滞将会增强反对贸易与移民的民粹主义思潮，进而遏制经济活动、生产力和创新。

未来几周将公布的多项中国数据，料将显示第三季经济温和改善，因政府大举推动基建，加上一波房市热潮，推升了从钢铁、玻璃到家俱家电等众多领域的需求。

智利铜矿商安托法加斯塔矿业(Antofagasta Minerals)周二宣布，与旗下大型矿山Los Pelambres矿工会领导人达成了为期36个月的薪资协议。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 徐文焰/郑茵 审校 张明钧/龚芳)

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