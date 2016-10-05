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亚洲 | 2016年 10月 5日 星期三 09:14 BJT

《台湾重要政经日程》--10月5日-12月13日

=====================今日重要政经消息==============================

10/5(三)

--09:00 财政委员会审查总预算案有关主计总处预算。

--9:30 东吴大学企管财经讲座。

--16:00 期货商负责人座谈会暨第二届期货钻石奖颁奖典礼。

--16:20 台湾央行公布9月底外汇存底。

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10/7(五)

--16:00 经济部公布9月出口数据，上月为年增1%。

10/10(一)

--国庆公众假期，金融市场休市。

10/13(四)

--12:30 标售两年期105甲12期公债金额300亿台币，18日发行。

10/20(四)

--12:30 标售五年期105甲13期公债300亿台币，25日发行。

--16:00 经济部公布外销订单年变动率，上月为年增8.3%。

10/24(一)

--08:30 主计总处公布9月季调后失业率，上月为3.95%。

--16:00 经济部公布9月工业生产指数年变动率，上月为年增7.74%。

--16:20 央行公布9月M2货币总计数年增率，上月为年增4.51%。

11/8(二)

*--08:30 主计总处公布10月消费者物价指数(CPI)年增率，上月年增0.33%。

--12:30 标售105甲11期增额公债300亿台币，10年期，11日发行。

11/21(二)

--16:20 央行公布第三季经常帐，上季顺差171.3亿美元。

11/22(三)

--12:30 标售105甲14期公债250亿台币，30年期，25日发行。

12/6(二)

--12:30 标售105甲11期增额公债300亿台币，10年期，9日发行。

12/13(二)

--12:30 标售财105-8期国库券，数额350亿台币，期限182天期，14日发行。

注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

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