《香港报摘》--其他报纸重要消息10月5日

**明报**

--继大批二线城市集中重启限购，一线城市深圳昨晚突推新政，提高非户籍家庭购房门槛，并将二套房首付一律提高至七成以上。随后广州亦漏夜发文强调，要严格执行现有限购和限贷政策。

--香港总商会发表回应证监会及港交所 上市架构联合谘询方案文件，指改革会对本港国际金融中心及自由市场地位带来重大冲击，却未有仔细解释背后有什么重大风险需要改革，亦看不到香港会因此获益，反对谘询建议。

**星岛日报**

--香港上市公司商会及香港会计师公会，已就证监会及联交所推出上市架构改革联合谘询提交意见，并提出多项建议。

--香港贸发局总裁方舜文表示，大家应扩阔眼光来看香港的整体情况，只要香港各方面的全球排名维持首十名内，足显香港仍具竞争力。

**苹果日报**

--据悉，英国一旦启动《里斯本条约》，滙控 会进行分析，若要作出人手搬迁，实际需时3至6个月；市传汇控驻紮伦敦的环球银行及资本市场（GBM）员工最多约1,000人会搬往法国。

--长和 财务董事陆法兰表明，正努力游说英国监管机构，让3英国有机会投得足够电讯频谱，藉此保持竞争加及增长。

**东方日报**

--券商数据显示，从事提供翻新服务的建筑承建商IBI Group 孖展（保证金融资）超购逾1,100倍。

--高盛表示，截至九月底为止互惠基金走资1,560亿美元，较去年多逾倍，并创2008年金融海啸以来最多。

**文汇报**

--世邦魏理仕香港最新报告显示，中环、金钟及上环等地区商业房地产在第三季的空置率按季微增0.1%至2.4%，但仍维持在偏低水平。

--中银香港 发展规划部高级经济研究员卓亮表示，人民币收缩幅度已经减少，跌得最急的时候已差不多过去，又指央行货币政策维持审慎，今年内人民银行不会减息，离岸人民币汇价将会靠稳，预期年底汇价维持在6.7至6.75水平。（完）

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