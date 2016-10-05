港报财经评论：欧银掀裁员潮，行业前景黯淡--信报10月5日

欧银掀裁员潮 行业前景黯淡/ 习广思

周一美国公布了较预期强劲的9月份ISM数据，美元转强、英镑捱沽，焦点又重新回到滙市之上。在脱欧阴影下，执笔时英镑再创31年新低，不过，英国脱欧问题早早解决好过一拖再拖，对金融市场也不似会带来巨大冲击，反而银行业屡受政府加强监管，未来前景非常黯淡。

英国首相文翠珊在保守党年度大会上宣布，英国将在明年3月底前启动正式脱离欧盟的程序之后，周一英镑已下跌1%，昨天跌势未止，再穿31年低位。脱欧程序将由政府自行决定，毋须议会批准，英国也将启动与其他27个欧盟成员国为期两年的谈判。

欧洲理事会主席图斯克对事件表示欢迎，英国6月脱欧公投至今，欧盟领导阶层一直要求伦敦当局尽快拟定时间表，以降低不确定性造成的负面影响。政治评论员认为，可以看出英首相不希望在脱欧问题上拖拖拉拉，早前英国财政大臣夏文达称即使启动脱欧程序，英国离真正脱欧还有很长一段时间，预期经济环境不稳定会持续多年。

既然英国政府加快脱欧进程，理应是好消息，英镑所以暴跌，原因是金融市场认为英首相是在确认「硬脱欧」而非早前多数相信的「软脱欧」，硬脱欧意思是政府目标是单一地朝脱欧方向解决问题，软脱欧则较关顾经济及企业利益。有投行更认为，政府在脱欧过程不会照顾金融服务业的利益。

金融业近年确是风雨飘摇。这边厢，德银股价暂时稳定下来，只等美国司法部的最后宣布；那边厢，美国银行业也接连受罚，继富国银行爆出员工为达到销售目标而造假的丑闻后，摩根士丹利也遭到销售造假的指控。

外电消息指出，麻省最高证券监管机构指控摩根士丹利在麻省和罗德岛存在交叉产品销售的「不诚实、不道德行为」。据媒体报道，事涉摩根士丹利的零售经纪业务人员向客户兜售所谓「证券质押贷款」（SBL），诱导客户开立银行账户和贷款账户。

麻省对摩根士丹利的上述行为提行政起诉，诉状称以上诱导客户开户的行为造成了严重的利益冲突，要代表此类SBL账户的客户寻求终止业务并赔偿。摩根士丹利称将作出强力抗辩，其股价也跌了约1%后回稳。

投行及银行被翻旧账，令银行业更加难做，而欧洲银行比美国同业困境更为严重。受监管加强、负利率、罚款、动荡市场冲击，欧洲银行业利润正大幅萎缩。本周，荷兰国际集团（ING）宣布将裁员5,800人， 占员工总数13%，再次印证欧洲银行业新一轮裁员潮杀到。最近几家银行宣布的裁员总规模已达2万人。

ING称，公司将更侧重于互联网、手机银行、自动化系统等业务，因此，需要裁掉原有业务的一些员工。在未来5年，将在比利时裁员3,500人、在荷兰裁员2,300人。ING预计，这项裁员计划将使公司每年节约9亿欧罗，该公司将可因此腾出8亿欧罗，投入到电子化技术上。

上周，德国第二大银行德商银行公布，准备裁减9,600名员工，并暂停发放股息，以弥补重组计划的成本。是次裁员约占德商银行员工总数的20%。至于德银，正争取裁员9,000人，暂时仅与工会达成小部分共识。德商银行今年股价与德银难兄难弟，年内跌幅近50%。

资料显示，自2007年年底以来，26家欧洲银行的员工总数减少了超过15万人，总数达到210万。欧罗区银行业体系过于支离破碎，因此，许多裁员都是必要的，而金融海啸已经过去了8年，全球银行业仍在不断摸索前路，除了愈来愈严格的监管，负利率环境令银行经常性利润受到挤压，电子交易也令银行服务的增长空间受到限制。

相比起欧银，以新兴市场为主的滙控 及渣打 却炒定美国加息令息差扩张，股价年来表现不俗，看来此两大银行已摆脱了欧洲银行业动荡的影响。

另一方面，油价再次逼近49美元，上周提及油市已经「不一样」，要睇实石油股及石油设备股，才说了不久，这几天石油设备及石油服务股连升多日，有这样大规模的买盘入市，看来是有对冲基金睇中这个板块，不过，短期也炒得太夸张，等回吐一下再买未迟。（完）

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