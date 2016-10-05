港报财经评论：内房调控有节制，龙头不太悲--经济日报10月5日

内房调控有节制 龙头不太悲/ 林瑞芬

缺北水，港股交投继续淡静，大市昨日成交额只有497亿港元。恒指 收报23,689点，升0.5%；国指 收报9,756点，升0.8%。

参考美股两大指数，道指 仍受制50天綫18,400阻力，标普500指数 在50天綫（现近2,168）争持徘徊，前景未明。美国加州投资研究公司TrimTabs Investment Research Inc.警告，以美国企业公告中显示计划回购股票的价值放缓至五年来最低水平启示，这可能会危及股票市场的上涨，因为股票回购是美股上行的最主要动力之一。

外围方面，澳洲央行维持现金利率目标在1.5厘的纪录低位不变，与预期一致，环球央行近期似达成共识，不倾向大放水。美国供应管理协会周一公布的资料显示，9月份美国制造业采购经理人指数（PMI）由8月份的49.4上升至51.5，提升今年12月加息的可能性。息率以外，美国大选也是其中一个变数，10月9日将有第二场总统候选人辩论，又将扣人心弦！

本周淡静拉锯，等待下周A股复市，回复北水南流才有较大的方向启示。技术上，预料本周恒指难以冲破24,000，但就宜守稳23,000点。国指则难望冲破10,000关，但要守稳于9,500支持上。

港股于第四季已开始了两个交易日，在淡静市况下难掩投资者对内房股的疑虑，龙头中国海外 两日累跌3.4%；华润置地 两日累跌3%。

根据中国房地产指数系统百城价格指数显示，今年9月，全国100个城市（新建）住宅平均价格环比上涨2.8%，涨幅较8月份有所扩大，且价格环比上涨的城市数量增加了13个，达到81个。同比来看，全国100个城市（新建）住宅均价上涨16.6%。9月环比涨幅领先的城市主要包括郑州、无锡、常州、昆山、珠海、廊坊、杭州等。在房价急涨下，个别城市已出台调控，综观9月30日至10月2日，北京、天津、成都、无锡、郑州、合肥、苏州等地发布的楼市调控政策，多地重启限购、限贷。只是内地常有怪现象，愈调控愈难控，房市就此被遏住升势，还是未知之数，分析认为，10月过后销售增速或放缓，但在目前没有其他更好的投资选择下，房价还是靠高企，难望大跌。

相信市场人士也知道，难以一刀切调控房价，稳定经济大局更为重要。中国经济对房地产的依赖还是很重。据海通证券一份报告指出，在采用统计局公布的2012年中国投入产出表进行测算后，发现房地产（服务业）和建筑业（剔除土木工程建设）每增加100元GDP，可以直接或间接为其他行业创造139元的需求，以此测算得出，房地产和建筑业创造的经济需求占GDP的27%。今年上半年录得6.7%的经济增长中，有33%、即2.2个百分点是由房地产和建筑业所拉动的。

虽是算来算去，中央对房调政策始终审慎，但投资者就小心驶得万年船，在中国海外及华润置地本周率先于大市指数跌穿50天綫，选择减磅离场锁定回报。现况是否完全失位，技术而言，后市还要看两大关键位而定，中国海外不宜再失25港元，昨收报25.4港元，华润置地就不宜失守20元关口支持，昨收报20.95港元。相反，守稳其上，启示短期之调整压力有限，整固后续有向上挑战高位的空间。调整只是暂时性，笔者看两龙头的财政稳健度高，而北水又爱内房股，两龙头股捱过短綫调整应续有作为。

内房业往往在货币面及政策面上找平衡点，左右估值高低，外资对内地经济持续增长有保留，在港上市的内房股估值不及A股已有一段时间，不甘心估值长期偏低，求出路谋在A股上市之心难掩。昨日复牌的中国恒大 终公布具体的行动，拟把房地产资产售予A股深深房，作价未定，以获得深深房股票，变相借壳A股上市，恒大保证未来三年纯利分别约243亿元人民币、308亿元及337亿元。恒大亦计划引入总金额约300亿元的战略投资者。只是中证监近期已大大收紧企业重组规则，是否获放行成疑。事实上，本港上市的中国软件 早前亦拟借壳A股分拆业务上市，最终被中证监否决。二来，今次若成功重组，恒大几乎是纯控股公司，未必符合香港联交所相关上市规则。恒大股价昨日因为消息刺激而大幅抽升8.2%，就勿高兴得太早！（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘