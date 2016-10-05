芝加哥期市：大豆期货连续第二日下跌，受供应充裕预期打击

以下是0102 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI 涨跌% 移动均值 CBOT小麦 395.50 0.00 +0.00% -1.62% 403.55 40 CBOT玉米 348.00 -0.25 -0.07% +3.34% 332.84 72 CBOT大豆 962.50 -1.00 -0.10% +0.89% 964.26 50 CBOT稻米 10.09 -$0.01 -0.10% +2.02% $9.75 71 美国原油 49.16 $0.47 +0.97% +0.72% $45.87 69 汇率 欧元/美元 $1.121 $0.000 -0.01% -0.27% 澳元/美元 0.7620 -0.005 -0.65% -0.44% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 汪红英/郑茵 审校 徐文焰/戴素萍)