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货币新闻 | 2016年 10月 5日 星期三 10:05 BJT

芝加哥期市：大豆期货连续第二日下跌，受供应充裕预期打击

以下是0102 GMT报价：
    
      合约      价格      变动     涨跌%     两日     30日     RSI
                                                     涨跌%  移动均值
    CBOT小麦    395.50     0.00     +0.00%       -1.62%     403.55    40
    CBOT玉米    348.00     -0.25     -0.07%    +3.34%     332.84    72
    CBOT大豆    962.50     -1.00     -0.10%    +0.89%     964.26    50
    CBOT稻米     10.09     -$0.01 -0.10%    +2.02%     $9.75     71
    美国原油     49.16     $0.47     +0.97%    +0.72%     $45.87    69
    
    汇率 
    欧元/美元   $1.121     $0.000 -0.01%    -0.27%
    澳元/美元   0.7620     -0.005 -0.65%    -0.44%
    
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

    

 (编译 汪红英/郑茵 审校 徐文焰/戴素萍)

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