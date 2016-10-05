全球金市：金价小涨，上日跌至逾三个月低位

彭博周二报导称，欧洲央行可能会将每月800亿欧元(900亿美元)的购债规模逐步减小，从而结束量化宽松计划。彭博报导称消息来源为欧元区成员国央行的官员，但没有透露姓名。

欧洲央行新闻媒体官员Michael Steen之后在推特上发文回应彭博新闻称，央行的决策部门并没有讨论过降低每月购债的速度。

美国里奇蒙联储总裁拉克尔表示，如果他有投票权，就会在9月的美联储政策会议中投票赞成升息，反映出主席叶伦在联储内部面临越来越大的升息压力。

国际货币基金组织(IMF)周二维持全球经济增长疲弱的预测，并警告经济更加迟滞将会增强反对贸易与移民的民粹主义思潮，进而遏制经济活动、生产力和创新。

Barrick Gold Corp 周二表示，其位于阿根廷Veladero的矿场已恢复正常运作。(完)

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