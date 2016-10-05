美股业绩：美光第四财季亏损小于预期，但对当前季度预估令人失望

截至周二收盘，美光股价自5月以来已累计上涨90%，5月曾触及9.35美元的2016年低点。

美光公布，经调整后，截至9月1日的第四财季每股亏损0.05美元，之前预计为每股亏损0.12美元。

第四财季归属股东的净亏损为1.7亿美元，合每股亏损0.16美元，上年同期获利4.71亿美元，合每股盈余0.42美元。

美光第四财季净营收减少10.6%至32.2亿美元。分析师平均预估为31.5亿美元。

截至周二收盘，该股今年以来已累计上涨25.7%，接近费城半导体指数(Philadelphia SE Semiconductor Index) 同期25%的涨幅。(完) (编译 张明钧/汪红英；审校 龚芳/戴素萍)