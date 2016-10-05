美股业绩：美光第四财季亏损小于预期，但对当前季度预估令人失望

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
截至周二收盘，美光股价自5月以来已累计上涨90%，5月曾触及9.35美元的2016年低点。
美光公布，经调整后，截至9月1日的第四财季每股亏损0.05美元，之前预计为每股亏损0.12美元。
第四财季归属股东的净亏损为1.7亿美元，合每股亏损0.16美元，上年同期获利4.71亿美元，合每股盈余0.42美元。
美光第四财季净营收减少10.6%至32.2亿美元。分析师平均预估为31.5亿美元。
截至周二收盘，该股今年以来已累计上涨25.7%，接近费城半导体指数(Philadelphia SE Semiconductor Index) 同期25%的涨幅。(完) (编译 张明钧/汪红英；审校 龚芳/戴素萍)
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