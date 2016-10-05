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亚洲 | 2016年 10月 5日 星期三 10:00 BJT

《汇市简讯》美元指数若收在200日移动均线上方，后市转为偏多

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    * 开盘上涨0.45%，亚洲盘目前下跌0.1%
    * 市场涨跌互见，E-迷你标普500指数期货小跌0.1%，美国原油期货
涨1.1%，日经指数涨0.5%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.4%
    * 动能指标显示五日、10日及20日移动均线小幅上扬，从中性转为偏
多
    * 若收在200日移动均线切入位95.90上方则后市偏多，若站上2015/1
6跌势的61.8%回档位96.23则获确认
    * 纽约盘区间95.85/96.44为初步支撑／阻力位
    * 图表：reut.rs/2dPMfEe(完)
    
      
      
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    全部现汇报价             

 (编译 戴素萍 审校 张荻)

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