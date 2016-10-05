香港个股：汇丰控股早盘初段升0.6%，上日在伦敦回购逾3,000万英镑股份

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透香港10月5日 - 欧洲最大银行--汇丰控股 周三香港早盘初市升0.6%，上日在伦敦回购逾3,000万英镑的股份。
香港时间09:54，该股报59.1港元，升0.51%；大市恒生指数 则跌0.01%。
该行今早在联交所的声明称，周二在伦敦买入约503.4万股普通股，按成交量加权平均价每股5.9754英镑计，涉资约3,008万英镑。
截至10月4日，汇丰累计回购124,671,174股普通股，金额约7.06亿英镑。该股周二伦敦收报5.962英镑。
汇丰今年上半年获利下降29%，略低于预估，因营收受到英国及香港核心市场经济增速放缓的打击，但汇丰宣布计划回购至多25亿美元股票令投资者欢欣鼓舞。
该公司于业绩公布翌日随即委任高盛 负责回购股份事宜并即日开始回购行动，至不迟于12月31日完成。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 杨淑祯)
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路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。