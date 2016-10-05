港报社评：乡郊工程是否恰当，水尾村或另有文章--明报10月5日

锦田一处农地，已被申请拆细为72幅小地皮，按其规划将用作兴建丁屋，从土地买卖情况看来，是否涉及「套丁」活动，尚待查证。更值得注意的是，涉及范围虽然尚未兴建丁屋，但是政府已经动用公帑修建道路，使汽车日后得以直接驶入。整件事的有形、无形利益，值得注意和讨论；丁屋涉及的利益链，或许较已知情况更为复杂。

涉事农地位于锦田水尾村，现时为鱼塘，3年前被人倾倒泥头，其后一间公司以3800万元购买区内5幅地段；两年前，地段被申请分拆成为72幅小地皮，面积相同，地皮陆续出售给一些村民。据抽样查册发现，每幅地皮售价10万元，应属蚀本价。审视地皮交易情况，与「套丁」操作如出一辙，因此有理由相信涉事农地被规划为兴建丁屋之用。

当局批准兴建丁屋，除了「丁权」和拥有土地等先决条件，还会考虑其他因素，包括是否有道路可供消防等车辆直达。水尾村这幅地原无车路通达，只有泥径环绕，若不扩阔，会否获准兴建丁屋，尚在未知之数；事实上，设若没有支路通达，丁屋的吸引力也将大减。不过，当局今年初以乡郊小工程名义，动用约400万元，在那里建造了环回车路，长约400米。涉事地段仍然是鱼塘，并无建筑物，当局却耗费公帑建造道路，而这里又关乎兴建72间丁屋的规划，客观上是当局为这个未来的丁屋计划建造道路，让它得以发展和强化吸引力；当局的做法是否恰当，值得商榷。

乡郊小工程计划于1999年实施，目的为下放权力给区议会，授权拨款上限，在区内进行改善地区设施、居住环境及卫生情况等工程。现在区议会获授权拨款上限是3000万元，在这个上限之内的工程，毋须财委会审批。水尾村这项工程，涉及元朗地政处、乡郊小工程计划元朗地区工作小组及乡郊小工程计划督导委员会，成员包括区议会、乡事委员会和政府部门代表。可以说，这是「官乡」组合的另一种形式。

按当局的说法，水尾村道路工程经过实地公告作公衆谘询、谘询地区工作小组，并经督导委员会批核，完成了所需程序。不过，谘询时，外界是否知道建造的道路涉及丁屋发展计划？若土地用途缺乏透明度，会影响批准拨款的判断。事实上，现任元朗区议会副主席的亲属，就是购入涉事土地公司的唯一董事，这种乡事背景，难免予人诸多联想。

据民政事务总署及元朗民政事务处回覆记者查询，证实接到元朗区议会的区议员申请，按既定程序批准建造道路。只是涉事土地位处偏远，历来较少外人往来，若继续鱼塘用途，并无拓阔需要，那么民政部门凭什么认为情况已经改变，需要拓阔原来的泥径小路变成混凝土大路？这应该全面交代，并公开相关文件，让公衆研判决策是否合理。另外，那家公司购入土地的时间，与区议员申请拓阔道路契合，那是巧合或另有别情？有关区议员身分应该披露，使公衆确知政府并未向任何人等倾斜利益。

乡郊小工程简化行政程序，本来是强化效率、有利改善地区设施的政策。不过，水尾村道路工程，却透析着超逾动机单纯的气息，而是成为涉嫌变相「假公济私」的操作，是否有部门官员参与，亦是待解之谜。水尾村这件事又与发展丁屋有关，丁屋牵涉太多利益了，近年传媒相继揭发地政官员一些行径，例如有地政官员怀疑利用掌握的内部资料购买土地、有地政官员涉嫌参与「套丁」而兴建多座村屋等。类似事例说明什么问题、地政官员身分起了什么作用、地政官员在新界土地事宜疏于执法是否涉及利益轇轕、地政官员与乡事互动是怎样的形态等等，已经衍生大堆问题；现在水尾村这件事，单纯的是官员一心以为改善道路交通而已，或许官员在不知道内情下同意拨款，最坏情况是以公帑为发展丁屋作嫁衣裳。乡郊小工程开支之为用，水尾村这件事可能揭示了另一种景况，值得政府深入探究。

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