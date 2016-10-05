港报社评：立会生态堪忧，议员好自为之--信报10月5日

新一届立法会下周三始正式响锣，但建制与非建制两大阵营的争位战已拉开帷幕，其中大会主席人选最受瞩目，经民联的梁君彦获坐拥五成七议席的建制派支持，当选为立会新任「掌门人」庶成定局，只是他在继后四年的主持会议生涯中，势将如坐针毡，面对严峻挑战。今届议事堂剑拔弩张，甚至肢体冲突的场面，估计激烈程度或比上届有过之而无不及；拉布与流会预料也将变本加厉。凭梁君彦的表现与功力，到底会是有助形势纾缓，抑或刺激局面恶化，公众拭目以待，却未敢乐观。

梁君彦是「四朝元老」的资深议员，又当过内会主席，论资历与经验完全够班；惟他循功能界别晋身议会，且在工业界连续四次自动当选，从未经选举洗礼，为反对派眼中的「原罪」；即使在建制派内部，他也未能如上两届主席曾钰成般享有较高的威望和服众，这从谢伟俊和田北辰公然出面竞争，可见一斑。加上自由党与经民联之间的恩怨情仇，日后梁主席能否得到全体建制派瞓身力撑，诚属疑问。

此外，正如梁君彦昨天在曾钰成议会经验分享会上自言，他上届于担任代主席之时，「一个人未赶过」，「一块布都未剪（在自家制衣厂才会经常剪布）」，却被人指他好恶及强硬剪布；故他询问曾钰成如何跟泛民议员建立关系，进行良好沟通，使「做咗恶嘢，人哋都可以话你唔恶。」

由此可见，较诸曾主席，梁君彦在处理人际关系的手腕与亲和力，显然瞠乎其后。而纵使上届由曾钰成主持大局，立法会内仍乱象纷呈，激斗不休，一些本获民意支持的法案也无法通过，部分工程拨款更一再延宕，甚至无疾而终，那么今届换了一个看来似「先天不足」的主席，难免令人担忧。

况且，今届立法会的组成比过去更加复杂，益难驾驭。首先是反对派的席位增多，声势壮大，抗争的威力和左右议案通过的力量随之提升。二是新人众多，而从近日立法会秘书处举行简介会时所见，不少「新丁」不是迟到、早退，就是索性缺席，摆出一副对老规矩不屑一顾的我行我素姿态。他们有的更已声明抗争无底线，对议会秩序的冲击势必非同小可。

尤有甚者，非建制阵营中帮派繁杂，山头林立，其中本土派与自决派崛起，与泛民主流各有怀抱，意识形态及政治理念明显分歧，不但互不卖账，谁也不听谁的，连建立一个沟通平台、取得一个名称共识，亦无法达成。反对派既碎片化，特立独行的个人或小众，容或已可把议会弄个天翻地覆，令开会进程寸步难前。上届会期末段，单单一个怪医梁家骝施展独孤一招点人数，就足以拖垮了一条与市民大众利益攸关的医生注册条例草案，可见在现行议事规则无从修改之下，只要有一两个固执难缠的议员力排众议极端行事，就能发挥惊人的破坏力。而今届有可能出现这种状况的议员，又岂止一两个。

面对如此境况，曾钰成倒有良好的冀望，他回应梁君彦的「请教」时说︰「开头两个礼拜，顶多一个月，是我哋建立议会默契的时候，如果一开始时开得唔好，大家变得已经比较紧张或互不信任，跟住落去做嘢，就好艰难。」

换言之，好的开始是成功的一半，而两大阵营缓和紧张关系，建立互信，至为关键。那么，现阶段双方在争夺各委员会正副主席位置之时，倘能多点协调，对于减少彼此敌意，为新一届议会开个好头，自有裨益。倘若政府能向立法机关释出更多善意和诚意，主动谋求打破僵局，当对改良议会生态相得益彰。

虽则立法会始终是各方势力表达政治主张、争取市民支持的舞台，各出其谋，各展抱负，甚至有人不惜捣乱议会秩序、以非常手段达致诉求，是当前体制下的政治现实，也不以人们意志为转移。只是，我们仍希望不论党派的议员，都能顾念履行议会的职责与本分，即研究及通过法案、审核和批准公共开支，同时监察政府工作，以使社会得以发展，经济与民生有所改善。如只着重于政治骚，忘却议员的基本职能，那就是本末倒置，长远必将受到选民的惩罚。对于经过世代更迭的新一届议员，大众既有期望，也存忧虑，惟盼他们以港人整体利益为念，好自为之 。

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