台湾债市：美债不佳令五年公债发行前交易殖利率连三升，测试0.60%关卡

路透台北10月5日 - 台湾五年期公债105/13期 殖利率发行前交易周三早盘连三日走高。交易员表示，因美债殖利率走升，引发空头进场，带动105/13期殖利率向上测试0.60%关卡。

一证券商交易员表示，目前五年-10年公债殖利率的利差仅有15点左右，压得很低，不排除10年公债殖利率可能向上修正。短期之内，10年公债因借券利率持续在负2%至负3%之间游走，作空成本高涨，使得10年公债105/11期 观望气氛浓厚。该期公债今日尚未成交。

〞至少这波上来，没看到非理性的砍部位，〞一位大型证券商交易员说。

他们认为，五年公债可能因为央行已停止降息，前端短率无望再下，因此该期公债殖利率持续向上测试支撑。但若以目前公债附买回市场的利率与五年券相比，两者之间还有30基点左右的利差，尚可接受。估计105/13期殖利率若升至0.60%左右会有投资盘买盘进场。

本地时间10:21，五年券105/13 殖利率升1.02基点至0.5927%，成交40.5亿台币；至于台股加权指数 则跌0.19%。交易员预估今日105/13期交投区间将在0.59-0.60%；105/11期 则估在0.74-0.75%。

美国公债价格周二下跌，收益率跳升至近两周高位，此前报导称，欧洲央行可能逐步结束购债计划，令投资者不安。指标10年期公债 价格下跌15/32，收益率升至9月21日来最高1.68%。

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