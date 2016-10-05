日本股市：早盘上涨日圆疲软提振人气，日立制作所股价大涨

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
“我对日本市场在在企业公布中期获利前的表现不是很看好，但如果日圆依然疲弱，那么市场应会暂时获得支撑，”Nissay资产管理公司的股市策略师Isao Kubo说。
他认为，市场本周或将保持窄幅区间波动，因为投资者在美国周五发布非农就业报告前将保持谨慎。
他还补充道，投资者的关注焦点将转向本月稍晚开始公布的企业中期财报。
丰田汽车 上涨1.3%，日产汽车 扬升2.1%。爱德万测试(Advantest) 攀升1.1%。此前美元兑日圆 升至三周高位102.965，随后回落0.2%报102.705。
券商股走高，野村控股 上扬1.3%，大和证券 涨1.0%。
东证股价指数 升0.62%至1,348.50点，JPX-日经400指数 升0.61%报12,068.48。(完)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。