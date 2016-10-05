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亚洲 | 2016年 10月 5日 星期三 10:39 BJT

日本股市：早盘上涨日圆疲软提振人气，日立制作所股价大涨

“我对日本市场在在企业公布中期获利前的表现不是很看好，但如果日圆依然疲弱，那么市场应会暂时获得支撑，”Nissay资产管理公司的股市策略师Isao Kubo说。

他认为，市场本周或将保持窄幅区间波动，因为投资者在美国周五发布非农就业报告前将保持谨慎。

他还补充道，投资者的关注焦点将转向本月稍晚开始公布的企业中期财报。

丰田汽车 上涨1.3%，日产汽车 扬升2.1%。爱德万测试(Advantest) 攀升1.1%。此前美元兑日圆 升至三周高位102.965，随后回落0.2%报102.705。

券商股走高，野村控股 上扬1.3%，大和证券 涨1.0%。

东证股价指数 升0.62%至1,348.50点，JPX-日经400指数 升0.61%报12,068.48。(完)

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