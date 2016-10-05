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亚洲 | 2016年 10月 5日 星期三 10:41 BJT

《汇市简讯》美元兑除日圆外亚币盘整，市场等候美国数据

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    * 美元/除日圆外亚币持坚，但在隔夜上涨后大都盘整
    * 交易商不愿意追高美元，因美元指数回落且油价反弹
    * 在美国9月ISM非制造业、ADP就业数据出炉前，市场料将横向盘整
    * 美元/坡元最新报1.3704-08，迄今交投区间为1.3701-20
    * 美元/马币在4.15前受限，料将守在4.13-4.15
    * 美元/韩元脱离高位，因出口商卖汇，区间1112.7-1117；韩股下跌
0.07%，开盘时跌0.6%
    (完)
    
      
      
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 (编译 戴素萍 审校 张荻)

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