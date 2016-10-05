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亚洲 | 2016年 10月 5日 星期三 10:43 BJT

台湾汇市：台币兑美元早盘走贬，国际美元全面上扬但外资仍汇入

路透台北10月5日 - 台币兑美元 周三早盘走贬，但跌幅逐渐收敛。交易员表示，国际美元全面上扬，海外NDF美元/台币换汇点折价幅度收敛明显，不过外资早盘汇入，对台币形成些许支撑。

交易员认为，台股早盘跌幅也在收敛中，盘面指标股大立光 股价即将冲破4,000台币，显示外资仍对台股偏多操作。预料央行不会刻意与市场作对，待外资汇入动能降低后再行干预不迟。

〞我早上挂31.400卖(美元)，一看不对赶快调下来。〞一位商业银行交易员说。

交易员指出，国际美元走强令海外NDF折价幅度明显收敛，但尚未传导到现货市场，这让有些出口商等不及心仪的价位即卖出美元，反而令台币更加抗跌。

由于美国将在周五公布非农数据，交易员认为，此前台币仍将不脱区间整理格局，待数据公布后有可能出现明确走向。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，各种天期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘明显收敛；目前指标一个月天期美元/台币远汇 报31.350/31.370，上日收在31.415。

本地时间10:35，台币兑美元 报31.369，成交区间在31.350-31.394，上日收在31.347；台股加权指数 则跌0.22%。韩元/美元 报1,114.0，上日收盘价1,107.8。

交易员预测今日主要交易区间：

•31.330-31.430。

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--《全球汇市》英镑触及31年低位，欧洲央行逐步结束购债的报导扶助欧元

--美国利率：芝加哥联储总裁称如果数据表现持续稳健，可于12月升息 (完) (记者 董永年；审校 杨淑祯)

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