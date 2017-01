《美国上市公司业绩公布日程表》--10月5日至10月12日

以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明, 均为GMT时间;AMC-美国盘后;BMO-美国盘前;NTS-具体时间未定): 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2016年10月5日 BMO GPN.N Q1 2017 Global Payments Inc 2016年10月5日 BMO AYI.N Q4 2016 Acuity Brands Inc 2016年10月5日 BMO STZ.N Q2 2017 Constellation Brands Inc 2016年10月5日 BMO MON.N Q4 2016 孟山都(Monsanto) 2016年10月5日 AMC YUM.N Q3 2016 百胜集团(Yum Brands) 2016年10月11 BMO FAST.OQ Q3 2016 Fastenal Co 日 2016年10月11 BMO AA.N Q3 2016 美国铝业(ALCOA) 日 2016年10月12 BMO DAL.N Q3 2016 达美航空 日 2016年10月12 AMC CSX.OQ Q3 2016 CSX Corp 日 注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (整理 张明钧;审校 徐文焰)