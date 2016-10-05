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亚洲 | 2016年 10月 5日 星期三 11:27 BJT

《全球汇市》美元徘徊在两个月高位附近，欧元续涨

美元强势部分缘于其兑英镑上涨。英镑/美元在上日下挫约0.9%，并触及1985年6月来最
低1.2720美元。

    许多市场人士担心，英国政府的立场暗示英国会“硬性脱欧”，即英国将彻底退出欧盟
单一市场，以换取对移民的控制，此举将促使银行迁出伦敦。
    
    市场将会关注欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼、美国明尼亚波利斯联邦储备银
行总裁卡什卡利(Neel Kashkari)以及里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔等官员谈话，以寻找
近期线索。
    
    即将于周三公布的数据包括美国ADP就业报告，以及供应管理协会(ISM)非制造业活动指
数。
    
                                          纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1219  1.1202  +0.15  +3.31  1.0860
    美元/日圆            102.84  102.88  -0.04 -14.51  120.30
    欧元/日圆         115.36  115.23  +0.11 -11.58  130.47
    美元/瑞郎            0.9774  0.9783  -0.09  -2.44  1.0018
    英镑/美元            1.2733  1.2726  +0.06 -13.60  1.4738
    美元/加元            1.3174  1.3191  -0.13  -4.81  1.3839
    美元/离岸人民币      6.6946  6.6934  +0.02  +1.93  6.5680
    澳元/美元            0.7630  0.7619  +0.14  +4.88  0.7275
    新西兰元/美元        0.7175  0.7208  -0.46  +5.13  0.6825
    澳元/日圆         78.470  78.390  +0.10 -10.44  87.620
    新西兰元/日圆     73.810  74.180  -0.50  -9.97  81.980
    英镑/日圆         130.97  130.91  +0.05 -26.10  177.22
    澳元/新西兰元     1.0631  1.0561  +0.66  -0.31  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          
    

 (编译 汪红英/徐文焰/王琛/李爽/张明钧; 审校 戴素萍/张涛/高琦/郑茵)

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