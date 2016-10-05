《全球汇市》美元徘徊在两个月高位附近，欧元续涨

美元强势部分缘于其兑英镑上涨。英镑/美元在上日下挫约0.9%，并触及1985年6月来最 低1.2720美元。 许多市场人士担心，英国政府的立场暗示英国会“硬性脱欧”，即英国将彻底退出欧盟 单一市场，以换取对移民的控制，此举将促使银行迁出伦敦。 市场将会关注欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼、美国明尼亚波利斯联邦储备银 行总裁卡什卡利(Neel Kashkari)以及里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔等官员谈话，以寻找 近期线索。 即将于周三公布的数据包括美国ADP就业报告，以及供应管理协会(ISM)非制造业活动指 数。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1219 1.1202 +0.15 +3.31 1.0860 美元/日圆 102.84 102.88 -0.04 -14.51 120.30 欧元/日圆 115.36 115.23 +0.11 -11.58 130.47 美元/瑞郎 0.9774 0.9783 -0.09 -2.44 1.0018 英镑/美元 1.2733 1.2726 +0.06 -13.60 1.4738 美元/加元 1.3174 1.3191 -0.13 -4.81 1.3839 美元/离岸人民币 6.6946 6.6934 +0.02 +1.93 6.5680 澳元/美元 0.7630 0.7619 +0.14 +4.88 0.7275 新西兰元/美元 0.7175 0.7208 -0.46 +5.13 0.6825 澳元/日圆 78.470 78.390 +0.10 -10.44 87.620 新西兰元/日圆 73.810 74.180 -0.50 -9.97 81.980 英镑/日圆 130.97 130.91 +0.05 -26.10 177.22 澳元/新西兰元 1.0631 1.0561 +0.66 -0.31 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 汪红英/徐文焰/王琛/李爽/张明钧; 审校 戴素萍/张涛/高琦/郑茵)