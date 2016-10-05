路透基点：TPG及MBK发起56.6亿港元联贷，为收购九仓电讯融资--TRLPC

路透香港10月5日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，私募基金TP G Capital及MBK Partners合组的财团以95亿港元标下九龙仓集团<0004.H K>旗下电讯业务，将透过优先贷款及夹层贷款筹资最高达56.6亿港元(7.3 1亿美元)。 消息人士们指出，渣打银行及台湾四家银行--国泰世华银行、中国信 托商业银行、玉山银行及台北富邦银行已承贷48.5亿港元五年期优先贷款 。渣打银行承贷金额略高于台湾的银行业者。发起人正与其他银行业者洽 谈，可能还会有几家银行加入优先贷款主办行的阵容。 这笔优先贷款是由44.5亿港元定期贷款，及4.05亿港元循环贷款所组 成。消息人士们透露，这笔融资的杠杆比率为未计利息、税项、折旧及摊 销之利润(EBITDA)的5.5倍左右(不含循环贷款)。 TPG Capital及MBK Partners同时也在寻求最高达1.05亿美元的夹层 融资，杠杆比率约为一倍。 据路透周二报导，九龙仓集团宣布，同意以95亿港元出售本地电讯业 务予私募基金TPG及MBK合组的财团，预计带来收益约74亿港元。 据周二晚间公告，九仓子公司Wharf Communications与买方订立协议 ，出售九仓电讯全部股权予买方，总价款为现金95亿港元，乃基于九仓电 讯于2016年6月30日的资产净值约21亿港元厘定。 买方由两大私募基金MBK Partners Fund III, L.P及TPG平均实益拥 有的特殊目的公司，并为九仓的独立第三方。 是次交易是继香港电讯 2014年完成收购CSL后最大宗本地电 讯业并购个案。据路透此前报导，除了TPG-MBK财团之外，本地电讯商数 码通 、香港宽频 亦有份竞标九仓电讯。 九仓及会德丰由香港富商吴光正及家族拥有，旗下上市公司还包括经 营有线电视的有线宽频 。(完) (编译 龚芳; 审校 陈宗琦)