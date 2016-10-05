更正-《全球市场》股市、黄金及债市下跌，受欧洲央行可能缩减购债传言影响

(因英文原文有误，第三个要点和内文第九段金价应为创“2013年9月以来”最大单日跌幅，而非“2015年1月以来”)

* 欧洲央行在结束量化宽松之前将缩减购债--报导

* 美国/德国政府公债收益率利差触及两周高点

* 金价小涨，此前创下2013年9月以来最大单日跌幅

* 油价受美国原油库存下滑提振上涨

路透新加坡10月5日 - 亚洲股市及黄金价格周三回落，债券收益率(殖利率)逼近两周高点，因此前媒体报导暗示欧洲央行可能撤出购债计画，令市场大受震撼。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 盘初下跌0.3%，日经指数 则是受到日圆贬值推助，涨幅扩大至0.6%。

中国市场因适逢十一黄金周假期而休市。

彭博周二报导称，欧洲央行可能会将每月800亿欧元(900亿美元)的购债规模逐步减小直至停止，从而结束量化宽松计划。彭博报导称消息来源为欧元区成员国央行的官员，但没有透露姓名。

欧洲央行新闻媒体官员Michael Steen稍后在推特上发文回应彭博新闻称，央行的决策部门并没有讨论过降低每月购债的速度。

欧洲央行首席经济学家普雷特周二称，央行料将维持低利率，直到通胀回升至目标水准。

悉尼CMC Markets首席市场分析师Ric Spooner表示，国际债市“似乎正处于这样一个阶段，对于央行刺激措施最终结束这种前景的担忧，盖过了近期可能采取行动以暂时延长刺激所带来的正面影响”。

“债券收益率上升以及金价挫跌反映了这一点，”他说。

现货金 周二下挫3.3%，创2013年9月以来最大跌幅。金价周三收复部分失地，攀升0.3%至每盎司1,272美元。

指标10年期美债收益率 一度飙升至近两周高位1.6920%，周三最新报1.6812%。

德国10年期公债收益率 周二触及负0.043%的将近两周高位，此后收报负0.091%。

花旗分析师在研究报告中称，彭博的报导是一种“明显偏于紧缩的意外”，因为普遍认为“延长量化宽松计划的可能性更大”。

“继日本央行之前调整政策以来，欧洲央行这种转变可能证实，美日欧三大经济体带有试验性质的极端宽松货币政策将告终结。”他们补充称，“显而易见，我们也不断从美联储官员的讲话中获得一系列立场偏于紧缩的指引。”

里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔周二称，要继续控制通胀，借贷成本可能需要大幅提升。

美国里奇蒙联储总裁拉克尔周二称，如果他有投票权，将会反对9月会议的政策决定，他认为应该要上调利率。

根据芝加哥商业交易所集团(CME Group)的FedWatch工具，交易员认为美联储在12月升息的几率为63%。

受联储今年升息预期升温的提振，美元在隔夜市场走高，周三略有回落。

美元指数 下滑0.2%报95.987，周二上涨0.5%。该指数周二一度升至近两个月高位。

美元兑日圆 持平于102.90日圆，周二跳涨1.2%达到9月14日以来高位。

英镑徘徊在周二触及的31年低点附近，因英国首相特雷莎梅周二称英国退欧不会“一帆风顺”，这引发对于退欧进程的担忧。

英镑兑美元最新涨0.1%至1.2742，过去两日录得近2%的跌幅。

欧元兑美元 周二一度下跌0.7%，但后来反弹最终收平，最新涨0.2%至1.12240。

油价无视美元走强影响而上涨，得益于有报告显示，美国燃料库存可能连续第五周下降。

美国原油 涨1.1%至49.22美元，稍早曾触及三个月高点。