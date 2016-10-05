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亚洲 | 2016年 10月 5日 星期三 11:45 BJT

澳新汇市：澳元受零售销售数据提振小幅走强，新西兰元处于七周低点

“从宏观经济角度来说，零售销售展望依然正面，”澳洲国民银行(NAB)分析师Tapas Strickland说。

澳元/英镑 触及三年高位，市场益发担心英国将退出欧盟。澳元/日圆 也守在近一个月高点78.51，澳元/新西兰元 则涨0.5%，连续第三天上扬。

新西兰元/美元 周三跌至8月中以来最低，受全球乳品价格逆转拖累。

周三稍早进行了乳品拍卖，新西兰元/美元从拍卖前的高点0.7286跌至0.7184。

每两周一次的全球乳品交易拍卖显示，乳品价格在此前连四次拍卖都上涨后，回跌了3%。(完)

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