澳新汇市：澳元受零售销售数据提振小幅走强，新西兰元处于七周低点

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
“从宏观经济角度来说，零售销售展望依然正面，”澳洲国民银行(NAB)分析师Tapas Strickland说。
澳元/英镑 触及三年高位，市场益发担心英国将退出欧盟。澳元/日圆 也守在近一个月高点78.51，澳元/新西兰元 则涨0.5%，连续第三天上扬。
新西兰元/美元 周三跌至8月中以来最低，受全球乳品价格逆转拖累。
周三稍早进行了乳品拍卖，新西兰元/美元从拍卖前的高点0.7286跌至0.7184。
每两周一次的全球乳品交易拍卖显示，乳品价格在此前连四次拍卖都上涨后，回跌了3%。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译 郑茵/张若琪 审校 徐文焰/戴素萍)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。