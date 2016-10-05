版本:
中国
亚洲 | 2016年 10月 5日 星期三 11:59 BJT

新兴汇市：多数新兴亚币下滑，担忧美联储升息和欧洲央行缩减购债

亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            102.77    102.90   +0.13  +17.06    120.30
    坡元            1.3694    1.3702   +0.06   +3.51    1.4175
    台币          31.391    31.347   -0.14   +5.34    33.066
    韩元           1112.80   1107.80   -0.45   +5.59   1174.95
    泰铢             34.77     34.68   -0.26   +3.60     36.02
    菲律宾披索       48.31     48.25   -0.12   -2.91     46.90
    印尼卢比      12995.00  12980.00   -0.12   +6.08  13785.00
    印度卢比       66.59     66.46   -0.20   -0.66     66.15
    马币            4.1395    4.1250   -0.35   +3.64    4.2900
    注：中国市场逢国庆节假期休市。(完)
    
      
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      
    全球汇市报导            汇市技术面解析    
    所有外汇新闻           汇率路透调查       
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    
    英镑报导                台币报导              
    人民币报导              韩元报导              
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          
    全部现汇报价             

 (编译 高琦/徐文焰/王兴亚；审校 张若琪/李爽/戴素萍)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐