新兴汇市：多数新兴亚币下滑，担忧美联储升息和欧洲央行缩减购债

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
亚洲 当日 今年以来 2015年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 102.77 102.90 +0.13 +17.06 120.30 坡元 1.3694 1.3702 +0.06 +3.51 1.4175 台币 31.391 31.347 -0.14 +5.34 33.066 韩元 1112.80 1107.80 -0.45 +5.59 1174.95 泰铢 34.77 34.68 -0.26 +3.60 36.02 菲律宾披索 48.31 48.25 -0.12 -2.91 46.90 印尼卢比 12995.00 12980.00 -0.12 +6.08 13785.00 印度卢比 66.59 66.46 -0.20 -0.66 66.15 马币 4.1395 4.1250 -0.35 +3.64 4.2900 注：中国市场逢国庆节假期休市。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 高琦/徐文焰/王兴亚；审校 张若琪/李爽/戴素萍)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。