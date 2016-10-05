台湾股市：追踪台、韩股市指数ETF将于周五相互挂牌--证交所

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透台北10月5日 - 台湾证券交易所周三表示，与韩国资本市场互连互通的规画正逐步落实，由本地元大投信追踪韩国KOSPI 200 的指数股票型基金(ETF)、韩国未来资产追踪台湾加权指数 的ETF，将同时于周五(7日)挂牌交易。
证交所指出，韩国未来资产募集发行的TIGER TAIWAN ETF，乃追踪证交所发行量加权股价指数，采样母体几乎涵盖在台湾挂牌的上市公司。元大投信发行的韩国KOSPI 200 ETF，是追踪由KOSPI成分股中挑选市值较大的200档股票，属于市值加权股价指数，涵盖了韩国交易所约九成的市值。
〞韩国ETF交易活络，曾是全球交易量最大的市场，当地民众可藉此投资台湾资本市场。〞证交所企划部经理黄玻莉说。
证交所表示，双方挂牌的ETF初期规模不大，KOSPI 200 ETF约为2.9亿台币，TIGER TAIWAN ETF则为906万美元。
证交所称，为表达对彼此交易所合作关系的重视，本地将由证交所董事长施俊吉主持KOSPI 200 ETF上市典礼，而韩国交易所副董事长李恩泰将来台参与挂牌典礼；台湾证交所总经理李启贤也将亲赴韩国参加TIGER TAIWAN ETF上市典礼。
路透此前已引述消息人士说法称，台湾元大投信将发行追踪韩国KOSPI 200的ETF；韩国未来资产则会发行追踪台湾加权指数的ETF。 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。