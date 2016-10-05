台湾股市：追踪台、韩股市指数ETF将于周五相互挂牌--证交所

路透台北10月5日 - 台湾证券交易所周三表示，与韩国资本市场互连互通的规画正逐步落实，由本地元大投信追踪韩国KOSPI 200 的指数股票型基金(ETF)、韩国未来资产追踪台湾加权指数 的ETF，将同时于周五(7日)挂牌交易。

证交所指出，韩国未来资产募集发行的TIGER TAIWAN ETF，乃追踪证交所发行量加权股价指数，采样母体几乎涵盖在台湾挂牌的上市公司。元大投信发行的韩国KOSPI 200 ETF，是追踪由KOSPI成分股中挑选市值较大的200档股票，属于市值加权股价指数，涵盖了韩国交易所约九成的市值。

〞韩国ETF交易活络，曾是全球交易量最大的市场，当地民众可藉此投资台湾资本市场。〞证交所企划部经理黄玻莉说。

证交所表示，双方挂牌的ETF初期规模不大，KOSPI 200 ETF约为2.9亿台币，TIGER TAIWAN ETF则为906万美元。

证交所称，为表达对彼此交易所合作关系的重视，本地将由证交所董事长施俊吉主持KOSPI 200 ETF上市典礼，而韩国交易所副董事长李恩泰将来台参与挂牌典礼；台湾证交所总经理李启贤也将亲赴韩国参加TIGER TAIWAN ETF上市典礼。