路透基点：腾讯35亿美元融资案获承贷逾18亿美元，预计下周签约--TRLPC

路透香港10月5日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，中国互联网巨头--腾讯发起的35亿美元无追索权贷款，已获12-13家银行承诺贷款超过18亿美元，预计下周签约。这笔贷款将用于支持腾讯收购芬兰手机游戏开发商Supercell的多数股权。

这笔贷款于8月中旬展开筹组一般银团，回覆承诺期限为9月19日。

澳新银行(ANZ/澳盛银行)、美银美林、中国银行、中国招商银行、德意志银行、汇丰和上海浦东发展银行，为这笔融资案的牵头行兼簿记行(MLAB)以及承销商，贷款期限五年，分为30亿美元定期贷款和5亿美元循环贷款。

这七家MLAB已经给出不等额包销承诺，贷款的最高综合收益为235.1个基点，利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码212个基点，贷款平均年限为4.314年。借款人为Inari SARL。

腾讯将透过一全资拥有的财团，以高达86亿美元收购Supercell最多84.3%股权，其中包括日本软银集团持有的全部72.2%股权。路透在6月中报导称，这起收购案对Supercell的估值约为102亿美元，创下全球最大的游戏产业并购案之一，也是腾讯最大的一笔收购。

Supercell是目前广受欢迎的《卡通农场》、《部落冲突》、《海岛奇兵》、《皇室战争》游戏的制作方。

腾讯在香港上市，微信是该公司最为出名的手机应用。穆迪/标普/惠誉给腾讯的评级分别是A2/A/A+。(完)