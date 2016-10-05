台湾汇市：台币兑美元微收贬，因担忧美国提前升息及ECB可能缩减购债

* 担忧非农数据太好可能让FED提早至11月升息 * 传闻ECB可能缩减购债，但ECB新闻官员否认 * 明日台币主要区间暂看在31.350-31.450 路透台北10月5日 - 台币兑美元 周三微收贬。交易员表示，因担忧美国提前升息以及传闻欧洲央 行(ECB)可能缩减购债，令台币随多数新兴亚币下滑。不过出口商进场抛汇，使得台币贬值幅度有所收敛。 他们指出，今日外资买卖汇交投皆有，但是略偏向汇出，此与传闻ECB可能缩减购债有关。因根据Citi Re search的报告，缩减宽松可能减弱投资者对新兴亚洲资产的需求，冲击风险最大的货币包括印尼卢比、台币和 韩元。 〞外资毛毛的，但我觉得应该没那么快缩QE(量化宽松)。〞一位公股银行交易员说。 欧洲央行新闻媒体官员Michael Steen周二则在推特上发文回应彭博新闻称，央行的决策部门并没有讨论 过降低每月购债的速度。 此外，市场仍高度关注周五美国将公布非农就业数据，另位公股银行交易员称，若是大幅好于预期，美联 储在11月就升息的机会也不是不可能发生。 一位民营商业银行交易员则表示，近期外资已不如先前一面倒地汇入，且台股已经来到相对高档区，在全 球主要央行不愿进一步宽松的环境下，台股再被热钱推着上扬的好日子可能快要结束。接下来反而要观察，这 些资金是否还有继续停泊或是汇出的需求。 台湾金融监督管理委员会周三表示，外资及陆资于9月净汇入0.22亿美元，连四个月净汇入合计72.45亿美 元；至今年9月底，外资总累计净汇入金额达2,065.21亿美元，再创历史新高。 交易员预期，明日台币交易区间暂看31.350-31.450。 台湾股市周三微幅收跌。台湾证券交易所今日资料显示，外资及陆资在台股买超22.96亿台币，连三个交 易日买超共计93.54亿台币。 多数新兴市场货币和公债在周三下跌，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位高层官员支持加息，并且 欧洲央行(ECB)可能缩减购债的前景也让市场担忧。韩元兑美元 触及两周低点，因韩国通胀数据高 于预期，这可能令韩国央行短期内暂缓进一步降息，由此引发外资卖出韩股和韩债。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，终场指标一个月天期美元/台币换汇点折价幅度缩小；尾盘一 个月天期美元/台币远汇 报31.366/31.396，上日收在31.415。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公 31.371 31.347 31.350-31.409 31.360 6.74 4.84 司 元太外汇经纪公 31.372 31.344 31.350-31.409 31.378 4.03 2.78 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.035/-0.015 -0.060/-0.040 美元/台币六个月期 -0.255/-0.215 -0.290/-0.250 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 董永年 ；审校 詹静宜)