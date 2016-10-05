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亚洲 | 2016年 10月 5日 星期三 16:52 BJT

台湾汇市：台币兑美元微收贬，因担忧美国提前升息及ECB可能缩减购债

* 担忧非农数据太好可能让FED提早至11月升息
    * 传闻ECB可能缩减购债，但ECB新闻官员否认
    * 明日台币主要区间暂看在31.350-31.450

    路透台北10月5日 - 台币兑美元 周三微收贬。交易员表示，因担忧美国提前升息以及传闻欧洲央
行(ECB)可能缩减购债，令台币随多数新兴亚币下滑。不过出口商进场抛汇，使得台币贬值幅度有所收敛。
   
    他们指出，今日外资买卖汇交投皆有，但是略偏向汇出，此与传闻ECB可能缩减购债有关。因根据Citi Re
search的报告，缩减宽松可能减弱投资者对新兴亚洲资产的需求，冲击风险最大的货币包括印尼卢比、台币和
韩元。  
    
    〞外资毛毛的，但我觉得应该没那么快缩QE(量化宽松)。〞一位公股银行交易员说。
    
    欧洲央行新闻媒体官员Michael Steen周二则在推特上发文回应彭博新闻称，央行的决策部门并没有讨论
过降低每月购债的速度。 
    
    此外，市场仍高度关注周五美国将公布非农就业数据，另位公股银行交易员称，若是大幅好于预期，美联
储在11月就升息的机会也不是不可能发生。
    
    一位民营商业银行交易员则表示，近期外资已不如先前一面倒地汇入，且台股已经来到相对高档区，在全
球主要央行不愿进一步宽松的环境下，台股再被热钱推着上扬的好日子可能快要结束。接下来反而要观察，这
些资金是否还有继续停泊或是汇出的需求。
    
    台湾金融监督管理委员会周三表示，外资及陆资于9月净汇入0.22亿美元，连四个月净汇入合计72.45亿美
元；至今年9月底，外资总累计净汇入金额达2,065.21亿美元，再创历史新高。 
 
    
    交易员预期，明日台币交易区间暂看31.350-31.450。
    
    台湾股市周三微幅收跌。台湾证券交易所今日资料显示，外资及陆资在台股买超22.96亿台币，连三个交
易日买超共计93.54亿台币。    
    
    多数新兴市场货币和公债在周三下跌，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位高层官员支持加息，并且
欧洲央行(ECB)可能缩减购债的前景也让市场担忧。韩元兑美元 触及两周低点，因韩国通胀数据高
于预期，这可能令韩国央行短期内暂缓进一步降息，由此引发外资卖出韩股和韩债。 
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，终场指标一个月天期美元/台币换汇点折价幅度缩小；尾盘一
个月天期美元/台币远汇 报31.366/31.396，上日收在31.415。    
    
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 16:00            台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价     成交量   上日 
                       报价                                       亿美元  
 台北外汇经纪公      31.371    31.347  31.350-31.409    31.360      6.74    4.84
 司                                                                       
 元太外汇经纪公      31.372    31.344  31.350-31.409    31.378      4.03    2.78
 司                                                                       
 无本金交割远期外汇(N        最新报价              上日现货收盘时水准
 DF)                                         
                                             
 美元/台币一个月期        -0.035/-0.015              -0.060/-0.040
 美元/台币六个月期        -0.255/-0.215              -0.290/-0.250
  (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价      　         

 (记者 董永年 ；审校 詹静宜)

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