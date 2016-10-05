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亚洲 | 2016年 10月 5日 星期三 14:11 BJT

《汇市简讯》伦敦盘初：美元买需大致良好，股市下跌

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* 澳元/美元涨0.17%，澳元/新西兰元涨0.52%，新西兰元/美元跌0.33%，美元/日圆跌0.04%

* 美元/坡元持平，美元/印度卢比涨0.12%，美元/马币涨0.32%，美元/韩元涨0.37%

* 日经指数 涨0.53%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.24%，西德克萨斯中质油(WTI)涨0.97%，现货金 涨0.42%，美国10年期公债收益率报1.6795%

* 欧洲央行并未讨论过削减购债速度--发言人

* 澳洲8月零售销售成长0.4%创七个月来最大增幅

* 中国金融市场休市 (完)

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全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 张若琪)

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