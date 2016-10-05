台湾债市：五年新债发行前交易殖利率收高，美债偏空引发空头进场布局

* 指标五年公债发行前交易殖利率收高 * 因美债殖利率收扬带动空方势力抬头 * 明日105/13殖利率短期区间暂看在0.58-0.61% 路透台北10月5日 - 台湾指标五年公债105/13期 周三发行前交易殖利率再收高。交易员表示 ，由于美债殖利率上日收升至波段新高，引发空头进场，带动105/13期殖利率续扬企图挑战0.60%整数关卡， 后续关注美国非农就业数据表现将左右国际债市行情。 他们指出，央行第三季底决议维持利率不变，使市场对降息循环告一段落的预期增温，并推估台债殖利率 低档空间有限，且近期美债殖利率也持续扬升，此皆利于空方势力抬头，令今日五年及10年指标券同步收高。 今日五年新券105/13期殖利率盘中高位来到0.5977%，此为该券自周一展开发行前交易以来新高。 〞寿险持续在市场丢冷券，也让台债偏空。〞一位大型银行交易员说。 交易员认为，五年公债可能因为央行已停止降息，前端短率无望再下，因此该期公债殖利率持续向上测试 支撑。但若以目前公债附买回市场的利率与五年券相比，两者之间还有30基点左右的利差，尚可接受。估计10 5/13期殖利率若升至0.60%左右会有投资盘买盘进场。 美国公债价格周二下跌，收益率跳升至近两周高位，此前报导称，欧洲央行可能逐步结束购债计划，令 投资者不安。指标10年期公债 价格下跌15/32，收益率升至9月21日来最高1.68%。 交易员预估，明日公债预料先看区间交易，105/13期公债发行前交易殖利率区间估在0.58-0.61%；105/11 期殖利率区间则料在0.74-0.77%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 105/13 +1.06 0.5931 0.5880-0.5977* 93.50 10 105/11 +1.00 0.7550 0.7468-0.7550 6.50 注*为该券发行前交易期间盘中新高。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/10 没有成交 20 105/9 没有成交 10 105/11 0.7550% 5 105/13 0.5931% 3 105/1 没有成交 2 105/12 没有成交 (完) (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)