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亚洲 | 2016年 10月 5日 星期三 15:27 BJT

台湾债市：五年新债发行前交易殖利率收高，美债偏空引发空头进场布局

* 指标五年公债发行前交易殖利率收高
    * 因美债殖利率收扬带动空方势力抬头
    * 明日105/13殖利率短期区间暂看在0.58-0.61%

    路透台北10月5日 - 台湾指标五年公债105/13期 周三发行前交易殖利率再收高。交易员表示
，由于美债殖利率上日收升至波段新高，引发空头进场，带动105/13期殖利率续扬企图挑战0.60%整数关卡，
后续关注美国非农就业数据表现将左右国际债市行情。
    
    他们指出，央行第三季底决议维持利率不变，使市场对降息循环告一段落的预期增温，并推估台债殖利率
低档空间有限，且近期美债殖利率也持续扬升，此皆利于空方势力抬头，令今日五年及10年指标券同步收高。
    
    今日五年新券105/13期殖利率盘中高位来到0.5977%，此为该券自周一展开发行前交易以来新高。
    
    〞寿险持续在市场丢冷券，也让台债偏空。〞一位大型银行交易员说。
    
    交易员认为，五年公债可能因为央行已停止降息，前端短率无望再下，因此该期公债殖利率持续向上测试
支撑。但若以目前公债附买回市场的利率与五年券相比，两者之间还有30基点左右的利差，尚可接受。估计10
5/13期殖利率若升至0.60%左右会有投资盘买盘进场。
    
     美国公债价格周二下跌，收益率跳升至近两周高位，此前报导称，欧洲央行可能逐步结束购债计划，令
投资者不安。指标10年期公债 价格下跌15/32，收益率升至9月21日来最高1.68%。 
 

    交易员预估，明日公债预料先看区间交易，105/13期公债发行前交易殖利率区间估在0.58-0.61%；105/11
期殖利率区间则料在0.74-0.77%。

      收盘价                     涨跌幅      报价(%)           区间(%)    成交值
  年    期别                     (基点)                                 (亿台币)
  期                                                                    
   5  105/13                      +1.06       0.5931    0.5880-0.5977*     93.50
  10  105/11                      +1.00       0.7550     0.7468-0.7550      6.50
    注*为该券发行前交易期间盘中新高。
    
   浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选            
   浏览《台湾重要政经日程》，请点选                        
  30    105/10                       没有成交
  20     105/9                       没有成交
  10    105/11                        0.7550%
   5    105/13                        0.5931%
   3     105/1                       没有成交
   2    105/12                       没有成交
 (完)    

 (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)

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