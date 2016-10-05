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亚洲 | 2016年 10月 5日 星期三 14:23 BJT

澳洲股市：因欧洲央行购债计划担忧而下跌，矿业股跌幅居前

路透10月5日 - 澳洲股市周三下跌，大宗商品价格下滑拖累矿业股。

此外有关欧洲央行计划撤出购债计划的报导也损及投资者信心。不过欧洲央行新闻媒体官员称央行的决策部门并没有讨论过此类计划。

指标S&P/ASX 200指数 收跌31.1点或0.57%，至5,452.9点。

全球市场也因对美联储12月加息的担忧而表现低迷。投资者选择退而观望，等待进一步的线索。

材料类股表现逊色，Newcrest Mining 跌至四个月低点，追随金价的跌势。

Syrah Resources 是指标指数成分股中百分比跌幅最大的个股，下跌26%。(完)

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