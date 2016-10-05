澳洲股市：因欧洲央行购债计划担忧而下跌，矿业股跌幅居前

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透10月5日 - 澳洲股市周三下跌，大宗商品价格下滑拖累矿业股。
此外有关欧洲央行计划撤出购债计划的报导也损及投资者信心。不过欧洲央行新闻媒体官员称央行的决策部门并没有讨论过此类计划。
指标S&P/ASX 200指数 收跌31.1点或0.57%，至5,452.9点。
全球市场也因对美联储12月加息的担忧而表现低迷。投资者选择退而观望，等待进一步的线索。
材料类股表现逊色，Newcrest Mining 跌至四个月低点，追随金价的跌势。
Syrah Resources 是指标指数成分股中百分比跌幅最大的个股，下跌26%。(完)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。