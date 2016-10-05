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亚洲 | 2016年 10月 5日 星期三 14:43 BJT

更新版 1-企业并购：日本朝日集团将竞购SABMiller东欧啤酒业务-日经

朝日集团控股社长小路明善曾在5月对路透表示，该公司不会竞购SABMiller为了满足反垄断要求而出售的东欧资产。

尚无法在常规工作时间以外联系上SABMiller对此置评。

此外，朝日集团控股已同意以25.5亿欧元(28.4亿美元)收购SABMiller旗下的意大利事业Peroni。（完）

(编译 汪红英/高琦 审校 张涛/张明钧)

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