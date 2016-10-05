版本:
中国
亚洲 | 2016年 10月 5日 星期三 14:34 BJT

日本债市：公债价格随美债下滑，央行买债操作令收益率曲线变陡

大和证券资深策略师Keiko Onogi表示，“部分人士预期日本央行将进行超长天期券种操作，但该行今日
未出面购买任何长券”，导致这类券种表现略为落后。
    
    20年期日债收益率 上涨3个基点至0.380%，30年期公债收益率 上升4个基点
至0.495%。
    
    美国公债收益率周二升至近两周高点，此前彭博报导指出，欧洲央行可能缩减购买资产，令投资人受到惊
吓。
    
    欧洲央行新闻媒体官员周二稍晚在推特上发文回应称，央行的决策部门并没有讨论过降低每月购债的速度
。
    
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债        -0.280%     +0.0   -0.280%
    五年期公债        -0.230%     +0.0   -0.230%
    10年期公债       -0.065%     +1.0   -0.075%
    20年期公债        0.380%     +3.0    0.350%
    30年期公债        0.495%     +4.0    0.455%
    10年期公债期货  <0#JGB:>         152.06    -0.04    152.10
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
    
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美债每日展望            欧元区公债市场        
    美国现货公债            英国公债市场              
    日本公债市场             中国债市                  
    台湾债市                 利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     
    
    

 (编译 高琦/张明钧; 审校 蔡美珍/张若琪)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐