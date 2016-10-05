日本债市：公债价格随美债下滑，央行买债操作令收益率曲线变陡

大和证券资深策略师Keiko Onogi表示，“部分人士预期日本央行将进行超长天期券种操作，但该行今日 未出面购买任何长券”，导致这类券种表现略为落后。 20年期日债收益率 上涨3个基点至0.380%，30年期公债收益率 上升4个基点 至0.495%。 美国公债收益率周二升至近两周高点，此前彭博报导指出，欧洲央行可能缩减购买资产，令投资人受到惊 吓。 欧洲央行新闻媒体官员周二稍晚在推特上发文回应称，央行的决策部门并没有讨论过降低每月购债的速度 。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.280% +0.0 -0.280% 五年期公债 -0.230% +0.0 -0.230% 10年期公债 -0.065% +1.0 -0.075% 20年期公债 0.380% +3.0 0.350% 30年期公债 0.495% +4.0 0.455% 10年期公债期货 <0#JGB:> 152.06 -0.04 152.10 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债 英国公债市场 日本公债市场 中国债市 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 高琦/张明钧; 审校 蔡美珍/张若琪)