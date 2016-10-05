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亚洲 | 2016年 10月 5日 星期三 14:36 BJT

日本股市：日圆走软带动日经指数收于三周半高点，日立制作所大涨

路透东京10月5日 - 日股日经指数周三升至三周半收盘高点，受日圆走软提振，日立制作所 股价大涨，日本经济新闻之前报导称，该公司计划作价逾1,000亿日圆出售日立工机(Hitachi Koki)和日立国际电气(Hitachi Kokusai Electric)的一部分。

日经指数 收盘涨0.5%至16,819.24点，创9月9日以来最高收盘点位。

东证股价指数 收盘涨0.6%至1,347.81点；JPX-日经400指数 收涨0.6%至12,061.49点。

Jasdaq市场 涨0.1%至114.08点，为6月10日以来最高收位。(完)

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