日本股市：日圆走软带动日经指数收于三周半高点，日立制作所大涨

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透东京10月5日 - 日股日经指数周三升至三周半收盘高点，受日圆走软提振，日立制作所 股价大涨，日本经济新闻之前报导称，该公司计划作价逾1,000亿日圆出售日立工机(Hitachi Koki)和日立国际电气(Hitachi Kokusai Electric)的一部分。
日经指数 收盘涨0.5%至16,819.24点，创9月9日以来最高收盘点位。
东证股价指数 收盘涨0.6%至1,347.81点；JPX-日经400指数 收涨0.6%至12,061.49点。
Jasdaq市场 涨0.1%至114.08点，为6月10日以来最高收位。(完)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。