国际油市：油价上涨，因有报告显示美国原油库存下降

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
交易商表示，油价上涨很大程度是因为美国石油协会(API)周二稍晚公布报告显示，美国原油库存下滑760万桶，可能是连续第五周下滑。
“现在注意力都转向今晚的能源资料协会(EIA)库存数据，”新加坡OANDA资深市场分析师Jeffrey Halley说道，并补充道若该数据亦显示原油库存减少，将有可能推动美国原油期货升逾每桶50美元。
EIA周三将公布官方石油库存数据，不过路透调查中分析师认为EIA的数据料显示，9月30日止当周的原油库存增加约260万桶。
纽约咨询公司PIRA的执行董事长Gary Ross认为，石油输出国组织(OPEC)的减产协议计划可能只会让油价温和上涨。
ING银行也警告称，在就细节问题达成一致前，不要对OPEC减产计划过多解读。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋/孙茉莉; 审校 张涛)
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