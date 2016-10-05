国际油市：油价上涨，因有报告显示美国原油库存下降

交易商表示，油价上涨很大程度是因为美国石油协会(API)周二稍晚公布报告显示，美国原油库存下滑760万桶，可能是连续第五周下滑。

“现在注意力都转向今晚的能源资料协会(EIA)库存数据，”新加坡OANDA资深市场分析师Jeffrey Halley说道，并补充道若该数据亦显示原油库存减少，将有可能推动美国原油期货升逾每桶50美元。

EIA周三将公布官方石油库存数据，不过路透调查中分析师认为EIA的数据料显示，9月30日止当周的原油库存增加约260万桶。

纽约咨询公司PIRA的执行董事长Gary Ross认为，石油输出国组织(OPEC)的减产协议计划可能只会让油价温和上涨。

ING银行也警告称，在就细节问题达成一致前，不要对OPEC减产计划过多解读。(完)

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