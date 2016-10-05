全球金市：现货金由三个月低点反弹，因美元回落且股市下跌

美元指数 周三下滑0.1%。

周三亚股也小跌，债券收益率接近两周高点。

标准银行驻东京大宗商品交易部主管Yuichi Ikemizu说道：“周二的下滑实际是多头结算造成的，或许有些过了。如果本周公布的非农就业数据特别好，那么金价或许会再探低点。”

Ikemizu说道，“不过1,250将能提供很好的支撑。我并不认为金价会进一步大幅跌，可能会慢慢向1,300回升。”

彭博周二报导称，欧洲央行可能会将每月800亿欧元(900亿美元)的购债规模逐步减小，从而结束量化宽松计划。彭博报导称消息来源为欧元区成员国央行的官员，但没有透露姓名。

欧洲央行新闻媒体官员Michael Steen之后在推特上发文回应彭博新闻称，央行的决策部门并没有讨论过降低每月购债的速度。

现货银 涨0.6%，报每盎司17.88美元。现货铂金 上涨近1%，至990美元。现货钯金 跌0.2%，报695.40美元。(完)

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