全球金市：现货金由三个月低点反弹，因美元回落且股市下跌

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
美元指数 周三下滑0.1%。
周三亚股也小跌，债券收益率接近两周高点。
标准银行驻东京大宗商品交易部主管Yuichi Ikemizu说道：“周二的下滑实际是多头结算造成的，或许有些过了。如果本周公布的非农就业数据特别好，那么金价或许会再探低点。”
Ikemizu说道，“不过1,250将能提供很好的支撑。我并不认为金价会进一步大幅跌，可能会慢慢向1,300回升。”
彭博周二报导称，欧洲央行可能会将每月800亿欧元(900亿美元)的购债规模逐步减小，从而结束量化宽松计划。彭博报导称消息来源为欧元区成员国央行的官员，但没有透露姓名。
欧洲央行新闻媒体官员Michael Steen之后在推特上发文回应彭博新闻称，央行的决策部门并没有讨论过降低每月购债的速度。
现货银 涨0.6%，报每盎司17.88美元。现货铂金 上涨近1%，至990美元。现货钯金 跌0.2%，报695.40美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍/孙茉莉; 审校 艾茂林/张涛)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。