表格：外资在韩国股市卖超17亿韩元

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透首尔10月5日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0723GMT，外资在韩国股市卖超17 亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 10月5日 -1.7 -110.6 100.6 ^10月4日 181.4 -90.1 -89.4 9月30日 -157.9 -238.9 377.9 9月29日 183.2 25.2 -213.3 9月28日 -114.6 40.4 86.4 9月27日 25.5 254.7 -264.6 9月26日 -15.2 -118.9 -2.9 9月23日 -42.5 194.4 -291.2 9月22日 128.3 -138.8 -132.0 9月21日 88.2 -226.9 13.1 9月20日 98.4 -345.9 115.5 9月19日 47.0 -273.3 97.3 9月13日 247.4 -688.3 298.9 9月12日 -219.0 136.3 88.4 9月 9日 -50.5 -48.3 91.3 ---------------------------------------------------- 本月以来 179.7 -200.7 11.2 ---------------------------------------------------- 今年以来 10,360.3 -8,050.9 -5,280.8 ---------------------------------------------------- 注：^ 为修正后数据。(完)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。